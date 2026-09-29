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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۱
سیاست » اخبار کلی

دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه نیجر در سازمان ملل متحد

عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه نیجر در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفت و گو کردند.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، عصر دوشنبه با باکاری یائو سانگاره وزیر امور خارجه نیجر دیدار و درباره روابط دوجانبه ایران-نیجر و تحولات بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان از ابراز همبستگی مردم نیجر با ملت ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی تشکر کرد.

وزیر امور خارجه همچنین با ابراز خشنودی از روابط بسیار خوب و در حال رشد دو کشور در همه زمینه‌ها، از موضع اصولی نیجر در مخالفت با استفاده ابزاری از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران تقدیر نمود.

طرفین در این دیدار درباره راه‌های گسترش روابط دوجانبه ایران -نیجر و نیز همکاری‌های مشترک در چارچوب اتحاد ساحل (AES) رایزنی کردند.

وزیر امور خارجه با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت روابط با کشورهای آفریقایی به‌ویژه با کشورهای اتحاد ساحل (AES)، ابراز امیدواری کرد که نشست مشترک ایران و سه کشور عضو ائتلاف ساحل در اسرع وقت برگزار شود.

وزیر امور خارجه همچنین با یادآوری موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از استقلال و حاکمیت ملی کشورهای در حال توسعه، تداوم فشار و مداخلات غیرقانونی برخی کشورهای غربی از جمله فرانسه در امور داخلی کشورهای آفریقایی را محکوم کرد و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های دولت نیجر برای صیانت از استقلال و حاکمیت ملی این کشور، حفظ امنیت و ثبات و نیز پیشبرد برنامه‌های پیشرفت این کشور تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین همتای نیجری را در جریان تحولات‌ منطقه غرب آسیا و دفاع ملت ایران از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داد. 

برچسب ها: عراقچی ، وزارت امور خارجه ، نیجر
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