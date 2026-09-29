جوان آنلاین: بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (سه شنبه ۷ مهر) وارد دهمین روز شد. تیروکمان، والیبال ساحلی، وزنه برداری، کوراش، بوکس، شیرجه، واترپلو، والیبال، دوومیدانی (فینال ۸۰۰ متر)، تیراندازی (تراپ)، اسکواش (تیمی زنان)، تنیس، قایقرانی بادبانی و پدل رشته هایی هستند که نمایندگان کشورمان رقابت خود را در آن برگزار می کنند.

روز دهم بازی های آسیایی در حالی برای کاروان ایران آغاز شد که در پایان روز نهم این کاروان با ۳۲ مدال شامل ۸ طلا، ۱۵ نقره و ۹ در جایگاه هشتم جدول توزیع مدال ها ایستاده بود.

نتایج ورزشکاران ایران در این روز از بازی ها به این شرح است:

جایگاه چهاردهم بیرانوند در تراپ

محمد بیرانوند با برگزاری راند پنجم و نهایی مسابقات تراپ در رده چهاردهم ایستاد. محمد بیرانوند در راند اول ۲۲ و در راند دوم ۲۴ امتیاز، در راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۰ و ۲۵ امتیاز و در راند پنجم ۲۴ امتیاز کسب کرد.

مهسا بهشتی در وزنه‌برداری برنز گرفت؛ دومین مدال کوراش قطعی شد

تیم پدل بانوان به مرحله یک شانزدهم رسید

تیم پدل دختران با شکست قطر به مرحله یک شانزدهم راه یافت. در این دیدار تیم ایران صاحب برتری 2 بر صفر شد.

یک برنز دیگر در کوراش قطعی شد

در جریان رقابت های کوراش و در وزن ۶۶- کیلوگرم، مجید وحید بریمانلو در مرحله یک‌هشتم نهایی با نتیجه ۵ بر صفر (یامباش – نصف ضربه فنی) مقابل اسلام کامچیبکوف از قرقیزستان به برتری رسید سپس در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی) از سد رحیم‌الله نجمی از افغانستان گذشت و با صعود به مرحله نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.

دشت اولین مدال توسط دختر وزنه‌برداری؛ بهشتی برنز گرفت

دختر تیرانداز ایران درتراپ سیزدهم شد

در آخرین روز از مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ بانوان مرضیه پرورش‌نیا در خط آتش ایستاد. او در راند پنجم با ثبت امتیاز ۲۲ و کسب مجموع امتیاز ۱۰۸ به کار خود در بخش انفرادی پایان داد. پرورش نیا در راند اول ۱۹ امتیاز، راند دوم ۲۱ امتیاز، راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۳ و ۲۳ امتیاز و راند پنجم ۲۲ امتیاز به دست آورد و در جمع ۲۷ تیرانداز در جایگاه سیزدهم ایستاد.

دشت اولین مدال توسط دختر وزنه‌برداری؛ بهشتی برنز گرفت

تیم اسکواش بانوان حذف شد

تیم ملی اسکواش بانوان کشورمان با شکست برابر هند از دور رقابت ها کنار رفت. در این دیدار دختران اسکواش با نتیجه ۳ به صفر شکست خوردند. پ

دشت اولین مدال توسط دختر وزنه‌برداری؛ بهشتی برنز گرفت

صعود تیم دوم والیبال ساحلی به جمع ۸ تیم برتر

تیم والیبال ساحلی ایران با ترکیب عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در مرحله حذفی برابر ژاپن به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید و به جمع هشت تیم پایانی رقابت‌های والیبال ساحلی بازی‌های آسیایی ناگویا صعود کنند.

دشت اولین مدال توسط دختر وزنه‌برداری؛ بهشتی برنز گرفت

مهسا بهشتی برنز گرفت

مهسا بهشتی اولین نماینده ایران در رقابت های وزنه برداری روز دهم بازی های آسیایی بود که روی تخته رفت. او در دسته خود با مهار ۱۱۳ کیلوگرم در یک‌ضرب و ۱۴۶ کیلوگرم در دوضرب، با مجموع ۲۵۹ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

دشت اولین مدال توسط دختر وزنه‌برداری؛ بهشتی برنز گرفت

قطعی شدن مدال برنز دختر کوراش ایران

فاطمه برمکی، نماینده وزن ۸۷+ کیلوگرم کوراش بانوان، پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر صفر مقابل یاچونگ یان از چین تایپه به برتری رسید و به دیدار نیمه‌نهایی صعود کرد و اینگونه مدال برنز خود را قطعی کرد.

حذف کمانداران ریکرو، ساحلی بازان والیبال و یک نماینده کوراش

حذف اولین نماینده کوراش

در ادامه رقابت های کوراش و در روز سوم و پایانی این مسابقات، مریم پیمانی در ۸۷+ کیلوگرم، مریم پیمانی در اولین رقابت برابر گانبولد از مغولستان رفت. او در این مبارزه ۵ به صفر (یامباش – نصف ضربه فنی) مغلوب حریف خود شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

حذف کمانداران ریکرو، ساحلی بازان والیبال و یک نماینده کوراش

حذف ساحلی بازان والیبال

در ادامه مسابقات والیبال ساحلی و از مرحله یک هشتم این رقابت ها، امروز تیم ایران با ترکیب ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نویی به مصاف قزاقستان رفت. در این دیدار ساحلی بازان ایران با نتیجه ۲ به یک شکست خوردند و از جدول مسابقات کنار رفتند.

حذف کمانداران ریکرو، ساحلی بازان والیبال و یک نماینده کوراش

حذف کماندار ایران با شکست برابر نماینده بوتان

محمدحسین گلشنی‌اصل در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های ریکرو انفرادی مقابل حریف خود از بوتان ۶ به ۴ شکست خورد و از ادامه رقابت‌های انفرادی کنار رفت.

آغاز به کار ایران با با صعود و حذف کمانداران

شبانی حذف از مسابقات تیروکمان کنار رفت

رضا شبانی، کماندار ایران در مرحله یک‌شانزدهم نهایی ریکرو مردان مقابل فونوهاشی از ژاپن به برتری ۳ بر ۲ رسید و به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد. او در مرحله یک چهارم مقابل لی وو سوک از کره‌جنوبی قرار گرفت. این دیدار با تساوی ۵ بر ۵ به تیر طلایی کشیده شد و در نهایت شبانی ۶ به ۵ نتیجه را واگذار کرد و از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی بازماند.

حذف کمانداران ریکرو، ساحلی بازان والیبال و یک نماینده کوراش

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)