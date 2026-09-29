کد خبر: 1381932
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۵
سیاست » اخبار کلی
عراقچی:

پاسخ طرف آمریکایی به ما منتقل خواهد شد

عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان گفت: امروز(دوشنبه ) بار دیگر با میانجیگران قطری دیدار و گفت وگو و روی ایده‌هایی صحبت کردیم که با طرف آمریکایی مطرح خواهند کرد و پاسخ نهایی به ما منتقل می‌شود.

جوان آنلاین: «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه کشورمان در جمع خبرنگاران ایرانی درباره آخرین دیدار خود با میانجی قطری و یکی از اهداف سفر به نیویورک برای شرکت در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت: هدف دیگری که ما (در سفر به نیویورک )دنبال کردیم که هدف بسیار مهمی بود، اینکه واضع کشور در حوزه جنگ و در خصوص تنگه هرمز بطور خاص را به اطلاع جهانیان برسانیم. شروطی وجود دارد و ازسوی مقام معظم رهبری تاکید شده و این شروط باید اجرایی شود تا تنگه هرمز باز شود.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ماموریت ما این بود که این شروط را هم به اطلاع طرف آمریکایی برسانیم و هم به اطلاع همه کشورهای دیگر و جامعه بین الملل مطلع باشد که ایران در این خصوص طرح دارد، شروطش، کاملا عادلانه و منطقی است و اگر آمریکایی ها ادعا دارند که دنبال توافق هستند یا دنبال یک راه حل مسالمت آمیز هستند، ما این راه حل را معرفی کردیم.

عراقچی تاکید کرد: اکنون در حقیقت برای همه مشخص شده است که ایران علیرغم همه مظالمی که به آن شد و جنگ هایی که به آن تحمیل شد، در عرصه دیپلماسی حرف، منطق و راه حل دارد و همانطور که برای جنگ آماده است، برای دیپلماسی هم آماده است و فکر می کنم این خیلی جایگاه ما را ارتقا داد و نگاه کشورها به ما را و اینکه این ایران نیست که جنگ طلبی می کند بلکه آمریکاست.

وزیر امور خارجه ادامه داد: ایران مرتبا هم برای جنگ آماده است و هم پاسخ اقدامات آنها را به لحاظ نظامی می دهد و هم در عرصه دیپلماسی حرف برای گفتن دارد و راهگشایی می کند و برای خودش منطق دارد.

عراقچی گفت: طرح ما که به طرح هفت ماده ای مشهور شد، از طریق واسطه قطری به آمریکایی ها منتقل شد؛ علیرغم حرف هایی که رئیس جمهوری آمریکا زدند ولی من گفتم که ما منتظر پاسخ رسمی آمریکا از طریق واسطه ها هستیم.

وزیر امور خارجه افزود: امروز (دوشنبه) یکی از واسطه های قطری دیدار مجددی با ما داشت، بحث هایی را انجام دادیم . روی ایده هایی صحبت کرد و اینکه چگونه می شود برای تحقق شروط ایران راهگشایی کرد و چگونه این شروط را محقق کرد.

عراقچی تصریح کرد: ایده هایی داشتند و بحثی را داشتیم که باز با طرف آمریکایی هم مطرح خواهند کرد و بعد پاسخ نهایی طرف آمریکایی پس از آن به ما منتقل می شود که امیدوارم تا فردا (سه شنبه) این کار انجام شود.

وزیر امور خارجه ادامه داد: به هر حال ما روزهای فشرده و پرکاری داشتیم ولی فکر می کنم نتایجش بسیار خوب بود و به هر حال، ایران را همچنان در عرصه بین المللی نشان دادیم، که با اعتماد به نفس، با قدرت و سربلندی حضور دارند و از منافع خودش دفاع می کند.

عراقچی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تا زمان دریافت پاسخ طرف آمریکایی در نیویورک خواهید ماند یا به تهران سفر خواهید کرد و سپس جواب رسمی آمریکا را دریافت خواهد کرد؟ گفت: من چند ساعت دیگر به سمت تهران پرواز می کنم و پاسخ را قطری ها هر موقع که داشته باشند، می دانند که چگونه به دست ما برسند.

وزیر امور خارجه افزود: این ارتباطات و پیام هایی که میانجیگران قطری و پاکستانی رد و بدل می کردند، همیشه بوده، الان با توجه به طرحی که ایران ارائه داد، شکل جدی تری به خودش گرفته است. اگر پاسخی باشد، قطری ها به ما این را خواهند رساند و بر اساس آن در تهران تصمیم گیری خواهد شد ولی من تا چند ساعت دیگر نیویورک را ترک خواهم کرد.

برچسب ها: عراقچی ، وزارت امور خارجه ، جنگ ایران و آمریکا
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