«آن شب» فراتر از یک فرمانده

جوان آنلاین: عصر آن جمعه که اخبار بمباران سنگین ضاحیه بیروت منتشر شد، چشم‌های بسیاری در ایران و سراسر منطقه با بیم و امید به دنبال یک خبر بود. سرنوشت سید مقاومت مسئله‌ای نبود که تنها به شیعیان یا مردم لبنان مربوط باشد. او طی سه دهه، جایگاهی ساخته بود که حتی در مقایسه با چهره‌های بزرگی، چون شهید سلیمانی و شهید هنیه، ویژگی‌های منحصربه‌فردی داشت.

راز این محبوبیت کم‌نظیر در عملکرد سید بود. شهید نصرالله از سال ۱۹۹۲ رهبری حزب‌الله را بر عهده گرفت و طی این سال‌ها بار‌ها طعم پیروزی را به امتی چشاند که سال‌ها تحقیر در برابر اسرائیل را تجربه کرده بود. عقب‌راندن ارتش اسرائیل در سال ۲۰۰۰ و ایستادگی در جنگ ۳۳ روزه ۲۰۰۶، او را به یک اسطوره تبدیل کرد؛ رهبری با قدرت سخنوری بالا که کلامش در بحران‌ها فصل‌الخطاب بود و برای دشمن حجت.

برای مردم و مسئولان ایران هم سید حسن نصرالله نماد حامی روز مبادا بود؛ یعنی همزمان که متحد ایران در همجواری دشمن صهیونی بود، چنین نمادی هم حمل می‌کرد. بازدارندگی و قدرت موشکی حزب‌الله در کنار گوش اسرائیل، طی دو دهه گذشته همواره به عنوان یک دست پرقدرت، سایه تهدید‌های مستقیم را از سر ایران کم می‌کرد.

شهادت سید، افتادن یک سپر امنیتی برای کل منطقه بود. جسارت‌های بعدی سران اسرائیل در خط‌ونشان کشیدن برای لبنان و سوریه و حتی جسارت تجاوز به خاک ایران، به روشنی نشان داد که وجود فرماندهان کارکشته‌ای مثل شهید سید حسن نصرالله، مانع اصلی زیاده‌خواهی‌های اسرائیل و تغییر نقشه منطقه بود. او رهبری بود که جانش را سپر بلای کودکان غزه، وطنش لبنان و آرمانش انقلاب اسلامی ایران کرد و به همین دلیل محبوب و ماندگار شد.

مستند «آن شب» که به همت سازمان هنری رسانه‌ای اوج ساخته شده، دقیقاً دست روی همین نقطه عاطفی و تاریخی گذاشته و سازندگان این اثر با رویکردی مستند و دور از تکلف، برای نخستین بار سراغ افرادی رفته‌اند که در ساعات بیم و امید پس از انفجار، در جریان عملیات جست‌و‌جو و کشف پیکر مطهر سید حسن نصرالله حضور داشتند.

اوج در این مستند، به جای پرداختن صرف به تحلیل‌های سیاسی یا نظامی، دوربین خود را به قلب واقعه برده تا روایتی بی‌واسطه، ملموس و انسانی از آن لحظات نفس‌گیر ارائه دهد. رویکرد اصلی این اثر، تصویرکردن آخرین دقایق حضور این دنیایی مردی است که سال‌ها مانند قلعه خیبر برای مقاومت بود؛ روایتی که نه‌تنها پرده از جزئیات آن عملیات تلخ برمی‌دارد، بلکه برای اولین بار آنچه را که در بمباران سنگین و عجیب ۶ مهرماه ضاحیه اتفاق افتاد با دوربین مستندسازان به تصویر کشیده است.