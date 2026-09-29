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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۳:۰۰
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی
 محمد شکوهی در گفت‌و‌گو با «جوان» عنوان کرد 

 نمی‌خواستیم «سفینه نجات» مخاطب را با مفاهیم شعاری دل‌زده کند 

1 محمد شکوهی، یکی از نویسندگان انیمیشن «سفینه نجات»، درباره پیوستن خود به این پروژه و روندی که برای نوشتن این اثر طی کرده‌اند، توضیح داد. 
احمد جوان 

جوان آنلاین:‌محمد شکوهی، یکی از نویسندگان انیمیشن «سفینه نجات»، درباره پیوستن خود به این پروژه و روندی که برای نوشتن این اثر طی کرده‌اند، توضیح داد. 
محمد شکوهی درباره چگونگی پیوستن خود به این پروژه گفت: من در اسکای‌فریم فعالیت می‌کردم که آقای محمدیان به مجموعه اضافه شدند و طرح «سفینه نجات» را با خودشان آوردند. قرار بود در ابتدا این پروژه را با علی دانش پیش ببرند و بعد از مدتی من هم به این تیم اضافه شدم تا بتوانیم طرح را به سرانجام برسانیم. 
وی درباره شکل‌گیری ایده اولیه این اثر توضیح داد: ایده اولیه‌ای که آقای محمدیان داشتند با داستانی که امروز در «سفینه نجات» می‌بینیم، تفاوت‌هایی داشت. در نسخه ابتدایی، داستان درباره تعدادی از افراد بود که می‌خواستند به زمین بیایند، اما در ادامه و پس از نوشتن‌ها و بازنویسی‌های مختلف، ایده تغییر کرد و داستان به ماجرای انسانی تبدیل شد که به فضا می‌رود و اتفاقاتی برایش رخ می‌دهد. البته ایده اولیه در تیتراژ هم به نام دوست آقای محمدیان و خود ایشان ثبت شده است، چراکه این ایده در کارگاه فیلمنامه‌نویسی شکل گرفته بود، هرچند در ادامه مسیر، خود داستان تغییرات زیادی پیدا کرد. 
این نویسنده درباره فرایند بازنویسی فیلمنامه این انیمیشن مطرح کرد: فکر می‌کنم نوشتن و بازنویسی طرح بیشتر از یک سال زمان برد و حتی بعد از آن هم برای چند ماه دیگر بازنویسی‌ها ادامه داشت. نوشتن این طرح زمان زیادی گرفت، چون شاید برای اولین بار در ایران قرار بود تلفیقی از یک داستان علمی‌تخیلی با مفاهیم معنوی و مذهبی را تجربه کنیم. 
وی افزود: یکی از دغدغه‌های اصلی ما این بود که مخاطب هنگام تماشای فیلم دل‌زده و تجربه‌های ناموفق قبلی تکرار نشود؛ یعنی نه مخاطب احساس کند با یک اثر شعاری مواجه است و نه مفاهیم معنوی آن‌قدر سنگین باشند که به داستان لطمه بزنند. در واقع می‌خواستیم داستان در ظاهر ماجرایی جذاب داشته باشد، اما در نهایت مخاطب به یک مفهوم مشخص برسد. البته در «سفینه نجات» تلاش کردیم این مفاهیم از همان ابتدا و به شکل مستقیم در دل داستان به مخاطب ارائه شوند و صرفاً در پایان فیلم با یک پیام ناگهانی مواجه نشود. 
این نویسنده درباره بازخورد‌های فیلم گفت: من تا الان نقد منفی خاصی درباره فیلم ندیده‌ام. البته دوستان حرفه‌ای‌تر و همکاران ما نکاتی درباره فیلم مطرح کرده‌اند، اما تا اینجا بازخورد منفی قابل توجهی ندیده‌ام. شاید یکی از دلایلش این باشد که هادی محمدیان توانسته حس‌وحال خوبی در فیلم ایجاد کند و آن چیزی که ما از ابتدا می‌خواستیم اتفاق بیفتد، تا حد زیادی در اجرا هم محقق شده است. 
شکوهی در پایان درباره فعالیت‌های دیگر خود بیان کرد: در حال حاضر در یک شرکت دیگر مشغول هستم و در آنجا روی چند پروژه سینمایی و سریال انیمیشن کار می‌کنیم. یک پروژه هم داریم که احتمالاً همین امسال اکران خواهد شد. همچنین «ببعی قهرمان ۲» را نوشته‌ام که آن هم در حال ساخت است. البته در حوزه انیمیشن معمولاً تولید آثار دو تا سه سال زمان می‌برد؛ بنابراین بسیاری از پروژه‌هایی که امروز درباره‌شان صحبت می‌کنیم، حاصل کار‌هایی هستند که دو یا سه سال پیش انجام شده‌اند و امیدواریم به‌زودی به نتیجه برسند. داستان «سفینه نجات» در فضایی علمی‌تخیلی و ماجراجویانه روایت می‌شود؛ جایی که دریا، دختری شجاع در سیاره‌ای دوردست، منتظر قهرمانی افسانه‌ای است تا سرزمینش را از دست «آب‌دزدها» نجات دهد. در همین زمان، هانی که آرزوی قهرمان شدن دارد، به‌اشتباه و به جای یک میمون فضانورد راهی فضا می‌شود و این اتفاق آغاز ماجرا‌های فیلم است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نویسنده ، فیلمنامه ، فرهنگ
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