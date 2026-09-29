بازار جهانی دروغ مذاکراتی ترامپ را نادیده گرفت

به‌تبع افزایش قیمت نفت، روز گذشته طلای جهانی که چند مدتی تحت فشار افزایش نرخ دلار، افزایش نرخ بهره و قیمت نفت مقاومت کرده بود، ریزش سنگینی را تجربه کرد

جوان آنلاین: بازار‌های جهانی، دروغ مذاکراتی ترامپ برای کنترل قیمت نفت را این هفته بیش از پیش نادیده گرفتند. ساعاتی قبل از باز شدن بازار، امریکایی‌ها باز هم خبر مذاکره به ایران را در بنگاه سفیدشویی صهیونیستی آکسیوس منتشر کردند و ترامپ از کاهش قیمت نفت گفت، اما بازار نفت نسبت به این اخبار واکنش عکس نشان داد. به‌تبع افزایش قیمت نفت، روز گذشته طلای جهانی که چند مدتی تحت فشار افزایش نرخ دلار، افزایش نرخ بهره و قیمت نفت مقاومت کرده بود، ریزش سنگینی را تجربه کرد. تحولات مهم بازار‌های جهانی در شرایطی رقم خورده که ترامپ در روز‌های اخیر پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای لغو محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌ها را رد کرده و این تصمیم قیمت نفت را ۳ درصد گران‌تر و اوراق خزانه امریکا را به ورطه فروش گسترده کشانده است.

روز دوشنبه بازار‌های جهانی شاهد چند تحول همزمان بود؛ قیمت نفت خام به دلیل مقاومت تهران در مقابل زیاده‌خواهی و دروغ‌های واشینگتن بار دیگر بالا رفت و در پی آن، فروش گسترده اوراق قرضه خزانه‌داری امریکا از سر گرفته شد. بازار نفتی که با قیمت بالای ۱۰۴ دلار در هر بشکه بسته شده بود، در معاملات دیروز از ۱۰۸ دلار برای هر بشکه فراتر رفت و به این ترتیب در آستانه ثبت سومین ماه پیاپی رشد قرار گرفت. آمار‌ها نشان می‌دهد، هم‌اکنون اختلاف قیمت روز و قیمت یک ماه آینده (حواله) نفت به بیشترین میزان خود رسیده و این به معنای کمبود سنگین فیزیکی نفت در بازار است.

وضعیت نابسامان بازار نفت در شرایطی است که ترامپ و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری‌اش از عبور ۱۵ تا ۲۲ میلیون بشکه نفت کشور‌های دیگر از تنگه هرمز خبر داده بودند. این موضوع مورد توجه رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. محمدباقر قالیباف با توجه به پریمیوم ۳۵ دلاری روی قیمت نفت نسبت به قبل از حمله به ایران و ۵۰ دلاری برای نفت فیزیکی کنایه زد که «بازار نفت احمق است که نفت را با قیمت‌های بالاتر می‌خرد.» با توجه به کاهش ذخایر نفت و تداوم مدیریت هوشمند ایران در تنگه هرمز، تحلیلگران آینده نگران‌کننده‌ای را برای بازار انرژی متصور هستند. الجزیره روز گذشته اعلام کرد که با رد پیشنهاد ایران توسط ترامپ، قیمت نفت بیش از ۳ درصد افزایش یافت و این روند را نگران‌کننده عنوان کرد.

افزایش فروش اوراق خزانه امریکا با رد پیشنهاد ایران

در پی رشد قیمت نفت و کم‌رنگ شدن امید برای کاهش تنش‌ها در تنگه هرمز به عنوان یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان، موج فروش اوراق خزانه نیز روز گذشته آغاز شد و سرمایه‌گذاران بار دیگر اوراق خزانه را فروختند. دلیل فروش اوراق هم روشن است؛ وقتی فدرال‌رزرو نرخ بهره را بالا می‌برد و نشان می‌دهد باز هم ممکن است بالا ببرد، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند اوراق قدیمی با سود کمتر را بفروشند و منتظر اوراق جدید با سود بالاتر بمانند.

در جریان این فروش، بازده اوراق دو ساله که به سیاست‌های نرخ بهره فدرال‌رزرو حساسیت بالایی دارد، ۵ صدم درصد افزایش یافت و به ۹۰ /۴ درصد رسید. بازده اوراق ۰‌۱ ساله نیز با ۰۴ / درصد رشد، به ۲۰/ ۵ درصد رسید. موج فروش اوراق خزانه تنها به امریکا محدود نماند؛ بازار اوراق دولتی ژاپن و استرالیا هم تحت فشار قرار گرفتند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته نیز بازده اوراق خزانه امریکا در پی اظهارات مقام‌های فدرال‌رزرو درباره نرخ بهره، به بالاترین سطح چند سال اخیر صعود کرده بود. فدرال‌رزرو بانک مرکزی امریکاست و تعیین می‌کند هزینه قرض گرفتن پول چقدر باشد. در ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) این نهاد نرخ بهره را یک ربع درصد بالا برد و به محدوده ۷۵/ ۳ تا ۴ درصد رساند. رئیس فدرال‌رزرو گفت تورم هنوز بالاست و این تصمیم برای پایین آوردن قیمت‌ها گرفته شده است. پیش‌بینی مقام‌های این نهاد هم نشان می‌دهد که ممکن است امسال یک بار دیگر نرخ بهره بالا برود.

از سوی دیگر، بازده اوراق قرضه با قیمت آن رابطه برعکس دارد. وقتی مردم دسته‌جمعی اوراق را می‌فروشند، قیمت پایین می‌آید و بازده بالا می‌رود. بالا رفتن بازده، یعنی دولت امریکا برای قرض جدید باید سود بیشتری بدهد و در نتیجه وام مسکن و خودرو برای مردم عادی هم گران‌تر می‌شود.

ریزش سنگین قیمت طلای جهانی

در پی افزایش قیمت نفت و نرخ اوراق و بهره، طلای جهانی که بر اساس برآورد‌ها باید به زیر ۴ هزار دلار می‌رسید، مقاومت خود را از دست داد. قیمت طلای جهانی روز دوشنبه ششم مهر ۱۴۰۵ روند صعودی قبلی خود را از دست داد و اونس طلا پس از عبور نزولی از محدوده حمایتی ۴ هزار و ۲۴۰ دلار، برای نخستین‌بار طی هشت هفته به زیر سطح ۴ هزار و ۲۰۰ دلار رسید. افت قیمت طلا در شرایطی رخ داده که بازار‌های جهانی در آستانه انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم اقتصادی امریکا قرار دارند. همزمان، تقویت ارزش دلار و افزایش نگرانی‌ها درباره نرخ تورم ناشی از رشد قیمت انرژی، فضای معاملات فلز زرد را تحت فشار قرار داده است.

تحولات غرب آسیا یکی از عوامل اثرگذار بر بازار‌های جهانی در روز‌های اخیر بوده است. افزایش تنش‌های منطقه‌ای به رشد قیمت نفت منجر شده و همین مسئله نگرانی‌ها درباره افزایش فشار‌های تورمی را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی، احتمال تداوم سیاست پولی سختگیرانه‌تر از سوی فدرال‌رزرو می‌تواند جذابیت طلا را کاهش دهد. طلا برخلاف دارایی‌های دارای سود، بازدهی دوره‌ای ایجاد نمی‌کند و افزایش نرخ بهره معمولاً هزینه فرصت نگهداری آن را بالا می‌برد.

براساس داده‌های ابزار فدواچ گروه CME، بازار‌ها احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه اکتبر را حدود ۶۶ درصد ارزیابی می‌کنند. معامله‌گران در ادامه هفته نیز سخنرانی مقام‌های فدرال‌رزرو و آمار‌های بازار کار امریکا را زیر نظر خواهند داشت. داده‌های اشتغال امریکا از روز سه‌شنبه منتشر می‌شوند و گزارش اشتغال غیرکشاورزی در روز جمعه یکی از مهم‌ترین داده‌هایی خواهد بود که می‌تواند بر مسیر دلار، نرخ بهره و در نهایت قیمت طلا اثر بگذارد.