کد خبر: 1381873
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تاریخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی
با حضور وزیر کار انجام شد 

آب‌اندازی شناور تانکر ۸۰۰ تنی در شرکت کشتی‌سازی اروندان 

آب‌اندازی شناور تانکر ۸۰۰ تنی در شرکت کشتی‌سازی اروندان  با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شناور تانکر ۸۰۰ تنی ساخت شرکت کشتی‌سازی اروندان در خرمشهر به آب انداخته شد، شناوری که برای نخستین‌بار در کشور و به‌طور کامل توسط متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است.

جوان آنلاین: با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شناور تانکر ۸۰۰ تنی ساخت شرکت کشتی‌سازی اروندان در خرمشهر به آب انداخته شد، شناوری که برای نخستین‌بار در کشور و به‌طور کامل توسط متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است. 
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در ادامه سفر به خوزستان، در مراسم آب‌اندازی شناور تانکر ۸۰۰ تنی شرکت کشتی‌سازی اروندان حضور یافت. 
ساخت این شناور حدود ۱۴ ماه به طول انجامیده و در تمام مراحل آن از ظرفیت متخصصان داخلی استفاده شده است. این شناور براساس نیاز مشتری طراحی و ساخته شده و بخش قابل توجهی از دانش طراحی و تجهیزات مورد نیاز آن نیز در داخل کشور بومی‌سازی شده است. 
تمامی ورق‌های بدنه و سازه، رنگ مورد نیاز و بخش قابل توجهی از تجهیزات این شناور از تولیدات داخلی تأمین شده و ساخت آن نیز تحت نظارت مؤسسات رده‌بندی داخلی انجام گرفته است. بیش از ۱۲۰ نیروی متخصص به‌صورت مستقیم و چندین برابر این تعداد به‌صورت غیرمستقیم در حوزه تولید شناور‌های در دست ساخت در شرکت اروندان مشغول به کار هستند و فعالیت آنان در ساخت این شناور در شرایطی ادامه یافت که شرکت کشتی‌سازی اروندان در جریان هجوم وحشیانه رژیم‌صهیونیستی، آسیب‌های گسترده‌ای دید. براساس اطلاعات این شرکت، از ۹ اسفند ۱۴۰۴، امکانات، ابنیه و تجهیزات آن در ۹ مرحله و با اصابت بیش از ۲۱۰ پرتابه منهدم شد. با این حال، حتی یک نفر از کارکنان شرکت بیکار نشد و فعالیت‌های تولیدی با وجود این شرایط ادامه پیدا کرد. در همین راستا، مرمت و بازسازی شرکت کشتی‌سازی اروندان نیز در دستور کار قرار گرفته و بخشی از عملیات آن آغاز شده است تا با تأمین مالی مورد نیاز، روند بازسازی و احیای کامل «اروندان» دنبال شود. 
شرکت کشتی‌سازی اروندان در سال ۱۳۵۲در خرمشهر تأسیس شد و در سال‌های فعالیت خود از شرکت‌های مطرح کشتی‌سازی منطقه بود، اما در دهه۸۰ با رکود و بحران مواجه شد، تا جایی که بسیاری از تجهیزات آن از کار افتاد و عملاً کارخانه و شرکت اروندان بلااستفاده شد. این شرکت در سال ۱۳۸۸ بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی و هلدینگ شستا واگذار شد، در حالی که به‌شدت زیان‌ده و فاقد فعالیت بود. 
در سال ۱۴۰۱ نیز در پی توافق میان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت اروندان به کشتیرانی واگذار شد. این شرکت در آن زمان سال‌ها بدون فعالیت بود و تجهیزات و امکانات عملیاتی آن نیز فرسوده و نیازمند بازسازی بود. پس از این واگذاری، با تجهیز سایت، انعقاد قرارداد ساخت ۱۲ فروند شناور با شرکت‌های گروه کشتیرانی و جذب و تربیت نیرو‌های متخصص، ایجاد ساختار‌های فنی، مالی و شبکه‌های تولیدی مدرن، فعالیت تولیدی اروندان از سر گرفته شد و زمینه اشتغال مولد و پایدار صد‌ها نفر فراهم آمد. 
براساس برنامه اعلام شده، قرارداد ساخت ۱۲ فروند انواع شناور شامل سوخت‌رسان، خدمه‌بر، یدک‌کش و لندینگ‌کرافت با شرکت اروندان منعقد شده و قرار است در سال جاری، با احتساب شناور تانکر ۸۰۰ تنی که امروز به آب انداخته شد، شش فروند شناور تولید داخل به آب انداخته و تحویل شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: وزیر تعاون ، شناور ، کشتی
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