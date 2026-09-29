جوان آنلاین: با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شناور تانکر ۸۰۰ تنی ساخت شرکت کشتی‌سازی اروندان در خرمشهر به آب انداخته شد، شناوری که برای نخستین‌بار در کشور و به‌طور کامل توسط متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در ادامه سفر به خوزستان، در مراسم آب‌اندازی شناور تانکر ۸۰۰ تنی شرکت کشتی‌سازی اروندان حضور یافت.

ساخت این شناور حدود ۱۴ ماه به طول انجامیده و در تمام مراحل آن از ظرفیت متخصصان داخلی استفاده شده است. این شناور براساس نیاز مشتری طراحی و ساخته شده و بخش قابل توجهی از دانش طراحی و تجهیزات مورد نیاز آن نیز در داخل کشور بومی‌سازی شده است.

تمامی ورق‌های بدنه و سازه، رنگ مورد نیاز و بخش قابل توجهی از تجهیزات این شناور از تولیدات داخلی تأمین شده و ساخت آن نیز تحت نظارت مؤسسات رده‌بندی داخلی انجام گرفته است. بیش از ۱۲۰ نیروی متخصص به‌صورت مستقیم و چندین برابر این تعداد به‌صورت غیرمستقیم در حوزه تولید شناور‌های در دست ساخت در شرکت اروندان مشغول به کار هستند و فعالیت آنان در ساخت این شناور در شرایطی ادامه یافت که شرکت کشتی‌سازی اروندان در جریان هجوم وحشیانه رژیم‌صهیونیستی، آسیب‌های گسترده‌ای دید. براساس اطلاعات این شرکت، از ۹ اسفند ۱۴۰۴، امکانات، ابنیه و تجهیزات آن در ۹ مرحله و با اصابت بیش از ۲۱۰ پرتابه منهدم شد. با این حال، حتی یک نفر از کارکنان شرکت بیکار نشد و فعالیت‌های تولیدی با وجود این شرایط ادامه پیدا کرد. در همین راستا، مرمت و بازسازی شرکت کشتی‌سازی اروندان نیز در دستور کار قرار گرفته و بخشی از عملیات آن آغاز شده است تا با تأمین مالی مورد نیاز، روند بازسازی و احیای کامل «اروندان» دنبال شود.

شرکت کشتی‌سازی اروندان در سال ۱۳۵۲در خرمشهر تأسیس شد و در سال‌های فعالیت خود از شرکت‌های مطرح کشتی‌سازی منطقه بود، اما در دهه۸۰ با رکود و بحران مواجه شد، تا جایی که بسیاری از تجهیزات آن از کار افتاد و عملاً کارخانه و شرکت اروندان بلااستفاده شد. این شرکت در سال ۱۳۸۸ بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی و هلدینگ شستا واگذار شد، در حالی که به‌شدت زیان‌ده و فاقد فعالیت بود.

در سال ۱۴۰۱ نیز در پی توافق میان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت اروندان به کشتیرانی واگذار شد. این شرکت در آن زمان سال‌ها بدون فعالیت بود و تجهیزات و امکانات عملیاتی آن نیز فرسوده و نیازمند بازسازی بود. پس از این واگذاری، با تجهیز سایت، انعقاد قرارداد ساخت ۱۲ فروند شناور با شرکت‌های گروه کشتیرانی و جذب و تربیت نیرو‌های متخصص، ایجاد ساختار‌های فنی، مالی و شبکه‌های تولیدی مدرن، فعالیت تولیدی اروندان از سر گرفته شد و زمینه اشتغال مولد و پایدار صد‌ها نفر فراهم آمد.

براساس برنامه اعلام شده، قرارداد ساخت ۱۲ فروند انواع شناور شامل سوخت‌رسان، خدمه‌بر، یدک‌کش و لندینگ‌کرافت با شرکت اروندان منعقد شده و قرار است در سال جاری، با احتساب شناور تانکر ۸۰۰ تنی که امروز به آب انداخته شد، شش فروند شناور تولید داخل به آب انداخته و تحویل شود.