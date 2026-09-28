جوان آنلاین: مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس صبح دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲، در سالن یاران بهشتی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
به گزارش ایسنا، سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، سخنران اصلی این مراسم بود. سردار ممبینی و معصومه آباد، آزاده دوران دفاع مقدس و نویسنده کتاب «من زندهام»، نیز از میهمانان مراسم بودند.
صفوی در این مراسم با مقایسه شرایط دوران دفاع مقدس و جنگهای اخیر، به تفاوتهای این دو دوره در چند محور پرداخت.
پیام به همسایگان خلیج فارس
صفوی در بخشی از سخنان خود به شرایط اقتصادی و انرژی اشاره کرد و تجارت جهانی انرژی را در وضعیتی دشوار توصیف کرد. او به تلاش عربستان برای صادرات روزانه میلیونها بشکه نفت از طریق خط لوله شرق به غرب اشاره کرد.
وی افزود: کشورهای حاشیه خلیج فارس بدانند آمریکا دیگر به منطقه بازنمیگردد. ما چند هزار سال در کنار همسایگان خود بودهایم و همسایه هستیم؛ بهتر است همسایهها با یکدیگر کنار بیایند.
این مقام ارشد نظامی تأکید کرد: ما سالهاست دست دوستی دراز کردهایم و اگر این کشورها پایگاههای خود را در اختیار آمریکا قرار نمیدادند، شرایط به اینجا نمیرسید. جالب است که ما فقط پایگاههای آمریکایی را هدف قرار دادیم و به کشورهای عربی کاری نداشتیم.
تفاوت ماهیت دوران دفاع مقدس و تجاوزات اخیر
سردار صفوی درباره شرایط دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوران آمریکا، شوروی و کشورهای اروپایی از عراق حمایت میکردند و کشورهای عربی منطقه حدود ۹۵ میلیارد دلار به این کشور کمک کردند. در داخل نیز انقلاب تازه شکل گرفته بود، وضعیت ارتش نابسامان بود و سپاهیان بیشتر نیروی امنیتی بودند و در کردستان درگیر بودند. کشور از نظر سازماندهی و آمادگی نیز در شرایط مطلوبی نبود.
وی درباره جنگ اخیر گفت: روسیه و چین دستکم حمایتهای سیاسی و رسانهای از ایران داشتهاند، اما مواضع کشورهای منطقه تغییر چندانی نکرده است.
صفوی گفت: جنگ هشتساله ماهیتی زمینپایه داشت و محور آن تصرف سرزمین بود، اما جنگهای اخیر هواپایه و دریاپایه و مبتنی بر فناوری است. به گفته او، در این جنگها فناوریهای گوناگون، از جمله فناوریهای اطلاعاتی، صدها فروند هواپیما و انواع موشکهای کروز، بالستیک و ... در کنار یکدیگر به کار گرفته میشود.
وی این جنگ را «جنگ نامردی» توصیف کرد و گفت: دشمن از دور میایستد و هدف قرار میدهد. صفوی در همین بخش خاطرهای از خط مقدم جبهه نقل کرد و از پیرمردی موسیقیدان و شکارچی گفت که با یک تفنگ، با دقت سر نیروهای عراقی را هدف میگرفت. او همچنین به حضور حدود دو میلیون نفر در دوران دفاع مقدس اشاره کرد.
صدام، ترامپ و نتانیاهو در رسیدن به اهدافشان شکست خوردند
دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا اهداف رژیم بعث عراق را تصرف آبادان بهعنوان حداقل هدف، تسلط بر دو سوی اروند، لغو قرارداد ۱۹۷۵ و براندازی نظام جمهوری اسلامی برشمرد.
وی درباره اهداف اعلامشده دونالد ترامپ گفت: تسلیم ایران و تغییر رژیم، بازگرداندن ایران به «عصر حجر»، نابودی توان هستهای، تسلط بر تنگه هرمز و نفت، کنترل منابع خلیج فارس، رقابت با چین و جدا کردن ایران از جبهه مقاومت از جمله این اهداف بود.
صفوی درباره اهداف بنیامین نتانیاهو نیز گفت: او ایران را تهدیدی وجودی میداند و مدعی بود که باید نابود شود. به گفته وی، نابودی تأسیسات هستهای، پایان دادن به محور مقاومت، تسلط بر غرب آسیا و تغییر معادلات منطقهای به نفع اسرائیل و گسترش مرزهای جغرافیایی از اهداف نتانیاهو بود.
وی با طرح این پرسش که آیا صدام به اهدافش رسید، گفت: صدام نتوانست به اهدافش برسد و خوزستان را تصرف نکرد. سپس افزود: ما نظامیها میگوییم اگر کسی به اهدافش دست پیدا نکند، شکست خورده است. با کمال صراحت و صداقت میگویم آمریکاییها و نتانیاهو در نابودی و تسلیم ایران شکست خوردند.
صفوی با اشاره به حضور مردم در خیابانها گفت: نیروهای مسلح، انرژی هستهای، دولت و ملت ما سر جای خود هستند. به گفته وی، بیشتر خبرگان سیاسی و کسانی که علوم راهبردی خواندهاند، از جمله در خارج از کشور، معتقدند آمریکا شکست خورده است.
این مقام ارشد نظامی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس سازمان مجاهدین خلق در کنار ارتش عراق میجنگید، گفت: در جنگ اخیر نیز تلاش زیادی شد نیروهای ضدانقلاب در غرب کشور فعال شوند و پول و سلاح بسیاری در اختیار گروههای مسلح قرار گرفت. به گفته او، آمریکاییها این گروهها را رها کردند و آنها حتی پیش از حرکت برای تصرف یکی از شهرهای مرزی هدف قرار گرفتند.
مردم پای کار
صفوی نقش مردم را از دیگر تفاوتها برشمرد و گفت: در دفاع مقدس، ملت به فرمان امام دو میلیون نیروی داوطلب بسیجی به جبههها فرستادند. در جنگهای اخیر نیز با وجود هدف قرار گرفتن شهرهای بزرگ و خانههای مردم، ملت ایران هر شب، حتی پس از شهادت مظلومانه مقام معظم رهبری، در راهپیماییها و برنامههای شبانه حضور یافتند.
وی افزود: ملت ایران برای ایران، اسلام و دفاع از عزت و استقلال کشور کار بزرگی کرد. آمریکاییها فکر میکردند مردم در صحنه نیستند، اما با واقعیت دیگری روبهرو شدند.
خاطرهای از رهبری
سردار صفوی با اشاره به خاطرات خود از آیتالله سید مجتبی خامنهای و برادر بزرگترشان، سید مصطفی، در دوران دفاع مقدس گفت: ایشان را سه بار در جبهه دیدهام و سید مصطفی را در عملیات فجر، کنار دجله، دیدم که بر فراز تپهای دیدهبانی میکرد.
وی گفت: «به ما دستور داده بودند که مجتبی و مصطفی اسیر نشوند؛ حتی اگر در جریان عملیات به شهادت میرسیدند.» صفوی افزود: رئیسجمهوری میشناسید که دو پسر خود را به جبهه بفرستد؟
او با بیان اینکه پس از شهادت آیتالله خامنهای، آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبری را برعهده گرفتهاند، گفت: ایشان مرتب برای رئیسجمهور و حتی برخی دستگاههای دولتی مستقل دستخط مینویسند و مسائل سیاسی، نظامی و اقتصادی را هدایت میکنند.
سردار صفوی سخنان خود را با ابراز امیدواری به حرکت کشور به سمت آرامش، امنیت و پیروزی، به برکت قرآن و چهارده معصوم(ع)، به پایان رساند.
سردار رحیم ممبینی: مطالعه کتاب «من زندهام» مرا عمیقاً تحت تأثیر قرار داد
سردار ممبینی نیز در ابتدای این مراسم ضمن تقدیر از حضور صفوی، او را فرمانده خود دانست و گفت از سال ۱۳۶۰ در جنوب کشور افتخار سربازی و شاگردی او را داشته است.
وی با اشاره به فعالیتهای صفوی در حوزه سلامت گفت: او مسئولیت مؤسسه «امدادگران عاشورا» را برعهده دارد که حدود ۱۰۰ هزار بیمار سرطانی را از نظر درمانی و دارویی پشتیبانی میکند. ممبینی همچنین به حضور صفوی در عرصه علم، تدریس و تألیف اشاره کرد و افزود: کتابهای متعددی از او، بیشتر در حوزه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی، منتشر شده و دکترای او نیز در همین حوزه است.
ممبینی با تقدیر از معصومه آباد گفت: مطالعه کتاب «من زندهام» من را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است.
وی همچنین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، را گرامی داشت و گفت حدود دو سال در محضر او بوده و او از معدود کسانی بود که با تمام وجود در ائمه اطهار و نایب امام زمان(عج) ذوب بودند.
معصومه آباد، آزاده دوران دفاع مقدس و نویسنده کتاب «من زندهام»، نیز در این مراسم خاطراتی از دوران اسارت خود بیان کرد.