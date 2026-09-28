کد خبر: 1381821
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۸
سیاست » اخبار کلی

دستور یک‌هفته‌ای عارف برای تدوین بسته جامع تأمین منابع یارانه‌ها

عارف عارف دستور داد ظرف یک هفته بسته جامعی برای تعیین دقیق منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها تدوین شود.

جوان آنلاین: تیم اقتصادی دولت با موضوع هدفمندی یارانه‌ها به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی دولت و مدیران بخش‌های اقتصادی و انرژی دولت تشکیل جلسه داد.

به گزارش مهر، در این نشست، راهکارهای تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای بیش از ۷۵ میلیون نفر از شهروندان در شش ماه دوم سال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی مصارف هدفمندی یارانه‌ها در شش ماه نخست سال

در ادامه جلسه، گزارشی از عملکرد شش ماه نخست سال جاری در زمینه مصارف هدفمندی یارانه‌ها ارائه شد.

یارانه نقدی، مستمری خانواده‌های تحت پوشش، هزینه سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت پخش و پالایش، یارانه آرد و نان، عدالت در سلامت، کالابرگ، کمک به تغذیه دانشگاه‌ها و مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو و شیر خشک از جمله محورهای این گزارش بود.

عارف: تأمین معیشت مردم همچنان اولویت دولت است

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت تداوم تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها گفت: تأمین معیشت مردم همچنان یکی از اولویت‌های دولت است.

عارف همچنین دستور داد ظرف یک هفته بسته جامعی برای تعیین دقیق منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها تدوین شود.

بر اساس این دستور، راهکارهای وصول مطالبات دولت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیز باید در این بسته مشخص و پس از جمع‌بندی برای تصویب به دولت ارائه شود.

این بسته پس از تصویب در دولت، با همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه اجرایی خواهد شد.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، تیم اقتصادی دولت ، یارانه‌ها
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

قتل شوهر با سیانور

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

تسلیم‌بشو نیستیم

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

جاعلان مشغول کارند

پول حقیقی به بورس برگشت

جنگ بعدي از امروز آغاز مي‌شود

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

شهید پاکپور در طول خدمت ۲۸۰ بیمارستان سیار راه اندازی کرد

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

بدون شرح

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

«ناگویا» میدان قدرت‌نمایی بانوان ایران

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار