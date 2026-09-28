جوان آنلاین: تیم اقتصادی دولت با موضوع هدفمندی یارانهها به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی دولت و مدیران بخشهای اقتصادی و انرژی دولت تشکیل جلسه داد.
به گزارش مهر، در این نشست، راهکارهای تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای هدفمندی یارانهها برای بیش از ۷۵ میلیون نفر از شهروندان در شش ماه دوم سال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بررسی مصارف هدفمندی یارانهها در شش ماه نخست سال
در ادامه جلسه، گزارشی از عملکرد شش ماه نخست سال جاری در زمینه مصارف هدفمندی یارانهها ارائه شد.
یارانه نقدی، مستمری خانوادههای تحت پوشش، هزینه سرمایهگذاری و کمک به شرکت پخش و پالایش، یارانه آرد و نان، عدالت در سلامت، کالابرگ، کمک به تغذیه دانشگاهها و مابهالتفاوت نرخ ارز دارو و شیر خشک از جمله محورهای این گزارش بود.
عارف: تأمین معیشت مردم همچنان اولویت دولت است
معاون اول رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت تداوم تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای سیاست هدفمندی یارانهها گفت: تأمین معیشت مردم همچنان یکی از اولویتهای دولت است.
عارف همچنین دستور داد ظرف یک هفته بسته جامعی برای تعیین دقیق منابع و مصارف هدفمندی یارانهها تدوین شود.
بر اساس این دستور، راهکارهای وصول مطالبات دولت و صرفهجویی در مصرف انرژی نیز باید در این بسته مشخص و پس از جمعبندی برای تصویب به دولت ارائه شود.
این بسته پس از تصویب در دولت، با همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه اجرایی خواهد شد.