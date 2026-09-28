جوان آنلاین: نشست مشترک کمیسیونهای زیربنایی و تولیدی و اقتصادی و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی، منابع و مصارف کشور و روند اجرای برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش مهر، سید مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تشریح این نشست اظهار کرد: کمیسیونهای زیربنایی و تولیدی و اقتصادی و بازرگانی مجمع از ابتدای سال تاکنون چندین جلسه مشترک برگزار کردهاند و در این جلسات، مباحث مهم زیربنایی و اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: در این جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه با هدف ارائه گزارشی از آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور حضور یافت. دکتر پورمحمدی ضمن استماع دیدگاهها و نقطهنظرات اعضای مجمع، نیازهای سیاستی و حمایتی مورد انتظار دولت در راستای اجرای برنامههای مصوب را نیز تشریح کرد.
هاشمی ادامه داد: با توجه به آخرین وضعیت زیرساختی و اقتصادی کشور در شرایط دفاع مقدس سوم، گزارشی ارائه شد و آخرین وضعیت منابع و مصارف کشور نیز به اطلاع اعضای مجمع رسید.
رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست، قرار گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان وضعیت دقیق اقتصادی کشور بود، تصریح کرد: جلسه خوبی برگزار شد و تعامل مثبتی در راستای مباحث نظارتی و حمایتی میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت. همچنین دغدغههای اعضای مجمع درباره اقدامات مورد انتظار برای بهبود وضعیت معیشتی مردم مطرح شد.
وی در پایان گفت: در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، موضوعاتی مطرح شد؛ ازاینرو ضرورت دارد این جلسات به صورت منظم برگزار شود. از ابتدای سال تاکنون، چهار جلسه برای بررسی این موضوعات داشتهایم.