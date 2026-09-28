محکومیت شدید حملات به یمن از سوی ایران

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای حملات نظامی به نقاط مختلف یمن که موجب شهید و مجروحشدن تعداد زیادی از مردم مسلمان و بیدفاع یمن و خسارات شدید به زیرساختهای این کشور گردیده است را به شدت محکوم میکند. در همین ارتباط حملات هوایی ظهر یکشنبه به بازار تعز که موجب شهادت بیش از ۵۰ نفر و زخمی شدن دهها نفر دیگر شد و نیز حملات هوایی به شهر خب و الشعف کاملا محکوم است.
در این بیانیه آمده است : تداوم نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن و عملیاتهای تجاوزکارانه به شهرها و روستاهای این کشور که چندی قبل نیز شاهد حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا بودند، در کنار تداوم محاصره اقتصادی این کشور، خلاف اصول بنیادین منشور ملل متحد بهویژه بند ۴ ماده ۲، و مغایر با مبانی و آموزههای اسلامی است.
وزارت خارجه در این بیانیه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با یادآوری موضع اصولی خود درباره وضعیت یمن، بر آمادگی خود برای هرگونه مساعی جمیله جهت حل مسائل بر اساس نقشه راه تفاهمشده، تاکید میکند.