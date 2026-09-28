کد خبر: 1381760
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تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۲
اقتصاد » اخبار کلی

ورود ۲۴۰ اتوبوس دیزلی به خطوط بی آر تی تا پایان سال

اتوبوس مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ورود ۱۰۱ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری به خطوط بی آر تی خبر داد و گفت: حدود ۲۴۰ دستگاه دیگر در حال تأمین منابع است و تا پایان سال وارد کشور می شود.

جوان آنلاین: مهدی علیزاده، به نقل از شهر، با اشاره به برنامه‌ریزی برای استفاده از هوش مصنوعی در ناوگان اتوبوسرانی اظهار کرد: در حال برنامه‌ریزی هستیم و یک کمیته نیز برای هوش مصنوعی تشکیل داده‌ایم.

وی افزود: در قرارگاه شهید ستاری که راه‌اندازی کرده‌ایم، در حال تجهیز یک دستگاه اتوبوس هستیم و به صورت پایلوت از هوش مصنوعی در فرایند بازسازی و بهره‌برداری از این اتوبوس استفاده می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: در این طرح، هوش مصنوعی قرار است قابلیت مسافرشماری داشته باشد، فاصله ایستگاه‌ها را به صورت دقیق به راننده اعلام کند و اطلاعات مورد نیاز را نیز به ما ارائه دهد.

علیزاده با اشاره به دیگر کاربردهای مورد بررسی گفت: همچنین سایر فرایندهایی را که می‌توانیم از هوش مصنوعی در حوزه فنی، سرعت و تذکر به راننده استفاده کنیم، در حال پیاده‌سازی هستیم.

وی تأکید کرد: فعلاً یک دستگاه اتوبوس را داریم که این اقدامات روی آن در حال تست است و ان‌شاءالله زمانی که آماده شد، حتماً آن را رسانه‌ای خواهیم کرد و در اپلیکیشن شهرزاد نیز اعلام خواهد شد.

ورود ۱۸ متری‌های دیزلی به خطوط بی آر تی

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ادامه درباره برنامه تأمین اتوبوس‌های مورد نیاز خطوط تندرو تهران گفت: طبق قراردادهایی که داریم، در حوزه خطوط بی آر تی، تا الان ۱۰۱ دستگاه اتوبوس‌های ۱۸ متری وارد کرده‌ایم.

علیزاده افزود: ۳۱ دستگاه دیگری که در بندرعباس قرار دارد نیز به این ۱۰۱ دستگاه اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد: تعدادی اتوبوس ۱۸ متری نیز در جای دیگر داریم که در صورت حل مشکل آنها، ۳۲ دستگاه دیگر نیز اضافه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به باقی‌مانده اتوبوس‌های ۱۸ متری دیزلی اظهار کرد: تقریباً ۲۴۰ دستگاه از این اتوبوس‌های ۱۸ متری دیزلی باقی مانده است که منابع آن را نیز در حال تأمین هستیم و قرار است بخش اعظم این تعداد تا پایان سال وارد شود.

ورود ۲۶ متری‌های برقی متروباس

علیزاده همچنین از برنامه تأمین اتوبوس‌های برقی خبر داد و گفت: ۲۶ متری‌های برقی متروباس نیز ان‌شاءالله بوک شده‌اند و پول آنها پرداخت شده است.

وی افزود: تعدادی از این اتوبوس‌های برقی از چین بارگیری شده‌اند و در حال حرکت به سمت ایران هستند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره اتوبوس‌های ۱۸ متری برقی نیز اظهار کرد: ۵۰ دستگاه ۱۸ متری برقی را نیز در دستور کار داریم و در حال انجام اقدامات مربوط به آنها هستیم.

علیزاده در پایان گفت: تا اواخر سال اتفاق خوبی در حوزه اتوبوس‌های تندرو خواهیم داشت.

برچسب ها: اتوبوس ، اتوبوسرانی ، شهرداری
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