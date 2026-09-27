کد خبر: 1381721
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت‌و‌گو با «جوان»:

دوران مذاکره تکراری تمام شد، امریکا باید عمل کند

دوران مذاکره تکراری تمام شد، امریکا باید عمل کند در روز‌های اخیر، اظهارنظر‌های مقامات کشور، به‌ویژه محسن رضایی، دبیر شورای امنیت ملی درباره تغییر مسیر دیپلماسی ایران، بحث‌های زیادی را در فضای سیاسی کشور به راه انداخته است.
فائزه سادات یوسفی

در روز‌های اخیر، اظهارنظر‌های مقامات کشور، به‌ویژه محسن رضایی، دبیر شورای امنیت ملی درباره تغییر مسیر دیپلماسی ایران، بحث‌های زیادی را در فضای سیاسی کشور به راه انداخته است. بسیاری معتقدند که رابطه با غرب نمی‌تواند مانند گذشته ادامه پیدا کند و دوران مذاکره بدون عمل به پایان رسیده است. این موضع نشان می‌دهد که تهران می‌خواهد از روند‌های مذاکرات تکراری فاصله بگیرد و بر نتیجه، تضمین واقعی و اقدام متقابل تأکید کند. به باور ناظران، چنین رویکردی از یک سو فشار بر طرف مقابل را بیشتر می‌کند و از سوی دیگر ابتکار عمل را به ایران واگذار می‌کند. 
پرسش اصلی این است که آیا غرب آماده پذیرش قواعد جدید هست یا می‌خواهد با وعده‌های تکراری، ایران را در انتظار نگه دارد. اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان» با تأکید بر اینکه ایران به دلیل بدعهدی امریکا باید مسیر جدیدی در سیاست خارجه خود ایجاد نماید، درباره سرنوشت مذاکرات اسلام‌آباد، معتقد است مسیر قبلی دیگر ادامه‌دار نیست و باید چارچوب تازه‌ای تعریف شود. او بر این نکته تأکید دارد که تصمیم‌گیری باید بر اساس تجربه‌های گذشته باشد و ایران باید بر حسب نیاز امریکا به مذاکره، استفاده لازم از این فرصت مناسب را ببرد. 
کوثری در پاسخ به این سؤال که توئیت اخیر محسن رضایی درباره دیپلماسی جدید ایران و این جمله که «به گذشته بازنخواهد گشت؛ مذاکره بس است، عمل کنید»، ناظر به چه مسئله و نگاهی است، گفت: «این مسئله روشن است. چون امریکایی‌ها در هر مذاکره‌ای خباثت کردند. آنچه را اول گفتند، بعد یا با شروع جنگ نقض کردند یا بلافاصله در میانه مذاکره زیرش زدند. نمی‌شود رئیس‌جمهور امریکا در تلویزیون و مقابل چشم همه جهانیان امضا کند و بعد به‌راحتی زیر آن بزند. بنابراین باید روش و خواسته‌مان را تا حدی اصلاح کنیم تا او خیال نکند ما به او نیاز داریم. امروز آنها در مخمصه افتاده‌اند و نمی‌دانند چه کنند. پس باید از این موقعیت خوب استفاده کنیم و وضعیت جدید را اعلام کنیم.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اثر این نگاه بر چگونگی ریل‌گذاری جدید دیپلماسی ایران و سرنوشت مذاکرات اسلام‌آباد تصریح کرد: «موضع جدید ایران در قبال مذاکره، تهاجمی‌تر از قبل است که مشخص شده و موضع جدید ایران را نشان می‌دهد. ما با دشمنی روبه‌رو هستیم که به قانون و قوانین بین‌المللی پایبند نیست. بنابراین باید محکم‌تر از این با او برخورد کنیم تا بفهمد ما به او نیاز نداریم و بر اساس حق خودمان ایستاده‌ایم. با ایستادگی می‌توانیم به دشمن تفهیم کنیم که باید عمل کند. درباره مذاکرات اسلام‌آباد نیز باید گفت رئیس‌جمهور امریکا آن را پاره کرد، مگر اینکه خودشان بخواهند بحث جدیدی مطرح کنند. اما واقعیت این است که ما باید فراتر از همان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را جلوی آنها بگذاریم تا بدانند دوران بزن درروی امریکا تمام شده و باید پاسخگو باشند. پس مسیر کاملاً عوض شده است.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: غرب ، مذاکره ، تهران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

۱۰ دروغ ترامپ در سخنرانی سازمان ملل

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

سوءاستفاده ترامپ از سازمان ملل و بدعتی که هیچکس جلوی آن را نگرفت

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

قالیباف با خانواده شهید لاریجانی دیدار کرد

پاکسازی ۱۰۰ غار کشور

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان اعلام شد

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

صعود ایران به رتبه ششم جدول مدالی بازی‌های آسیایی در پایان روز پنجم

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

«از جنگ نمی‌ترسیم»؛ ندای استوار ملت ایران است

تظاهرات یهودیان در نیویورک پیش از سخنرانی نتانیاهو

حضور سه داور ایرانی در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ قطعی شد

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

قتل شوهر با سیانور

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

تسلیم‌بشو نیستیم

هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم

جاعلان مشغول کارند

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

نیروگاه‌ها با آمادگی مناسبی وارد فصل سرد می‌شوند

غرب کفاره گناهان خود را از خون و زمین فلسطینیان می‌پردازد

حزب‌الله لبنان: از رهبران مقاومت قاطعانه حمایت می‌کنیم

قیمت واکسن آنفلوانزا اعلام شد

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

جان‌فدایان اقتدار و انسجام ملی را به رخ دشمن کشیدند

تقدیر سازمان بسیج مستضعفین از مواضع عزتمندانه رئیس‌جمهور در سازمان ملل

یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود

از «زابل» تا «Z» سربازی هنوز تمام نشده است!

آمریکا مسبب این وضعیت است؛ پیش از حمله، تنگه هرمز باز بود

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

وزیر خارجه مصر: کوچ اجباری فلسطینیان خط قرمز ماست

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار