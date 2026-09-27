با وجود تعطیلی بازار‌های جهانی در روز یکشنبه، امروز قیمت انواع مصنوعات و مسکوکات طلا در بازار تهران تحت تاثیر عوامل داخلی رو به افزایش نهاد.

جوان آنلاین: اتحادیه طلا و جواهر برای روز یکشنبه - پنجم مهر- بهای هر اونس طلای جهانی را ۴۲۸۵ دلار اعلام کرد و به این ترتیب هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۸۵۱ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار ۳۱ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان اعلام نرخ شد.

به گزارش ایرنا، در بازار سکه نیز معامله گران هر قطعه سکه تمام را ۲۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم را ۲۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروختند و نیم سکه نیز به ۱۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رضایت داد.

همچنین امروز هر ربع سکه ۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۴ میلیون تومان داد و ستد داشت و به این ترتیب نرخ انواع سکه در معاملات افزایشی بود.

۷ مهرماه فرصت جدید خرید شمش برای صنعتگران طلا

یکصد و پنجاه و ششمین حراج شمش طلا روز سه‌شنبه ۷ مهرماه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود. متقاضیان شرکت در این حراج تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۶ مهرماه فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام و واریز وجه‌الضمان اقدام کنند.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، متقاضیان باید به ازای هر قطعه شمش طلا، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه‌الضمان واریز کنند. همچنین برخورداری از پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها، امکان استعلام شناسه یکتای پروانه کسب از این درگاه و مطابقت با شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران از دیگر شرایط شرکت در حراج است.

بر اساس ضوابط این حراج، فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکو‌های برخط طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر، گروه‌های مجاز برای خرید شمش طلا هستند.

همچنین هر خریدار در طول یک هفته تقویمی حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا خواهد بود.

امروز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۷۱ هزار ۷۴۰ تومان و قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۹۵ هزار و ۶۳۱ تومان اعلام شد.