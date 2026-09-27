کد خبر: 1381679
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۳
اقتصاد » اخبار کلی

پیش‌نویس اصلاحات تجاری آماده شد

3 معاون وزیر اقتصاد گفت: تیم اقتصادی دولت در واکنش به محدودیت‌های ایجادشده در مسیر تجارت خارجی، اصلاح قوانین و مقررات‌زدایی گسترده برای تسهیل تجارت را در دستور کار قرار داده است.

جوان آنلاین: مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: در شرایطی که تلاش‌هایی برای ایجاد محدودیت در مسیر‌های تجاری کشور از طریق محاصره دریایی و اخیراً محاصره هوایی در حال انجام است، تیم اقتصادی دولت، فارغ از اقداماتی که در حوزه‌های امنیتی، نظامی و سیاسی در حال انجام است، به‌صورت موازی برنامه‌ریزی‌هایی را برای تغییر قوانین و مقررات و انجام اصلاحات گسترده با هدف تسهیل شرایط تجاری بنگاه‌ها در دستور کار قرار داده است.

تهیه پیش‌نویس تسهیل تجارت

وی افزود: در این میان، به‌ویژه بنگاه‌هایی که به نوعی با خارج از کشور مراودات تجاری دارند، مورد توجه قرار گرفته‌اند و مجموعه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی که در این حوزه نقش دارند، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جلسات متعددی را برگزار کرده‌اند.

زمانیان در مصاحبه تلویزیونی گفت: بر اساس این برنامه‌ریزی‌ها، پیش‌نویس طرح‌هایی نیز آماده شده که در حال طی فرآیند تصویب است و با تصویب این طرح‌ها، فعالان اقتصادی شاهد مقررات‌زدایی گسترده‌ای با هدف تسهیل تجارت و فعالیت‌های اقتصادی خواهند بود.

ایران مطلقاً تحریم‌پذیر نیست

وی گفت: با توجه به مرز‌های گسترده کشور، ایران مطلقاً تحریم‌پذیر نیست؛ به این معنا که امکان ورود و خروج کالا از کشور را نمی‌توان با اهداف مورد نظر به‌طور کامل و با این شدت کاهش داد.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: البته ایجاد چنین محدودیت‌هایی می‌تواند آثاری به همراه داشته باشد و به‌طور حتم بر هزینه تمام‌شده واردات و صادرات کالا‌ها اثرگذار خواهد بود، اما این‌گونه نیست که بتوانند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنند.

زماینان در پایان گفت: فرآیند تصویب این مقررات نیز در حال انجام است و با نهایی شدن آن، فعالان اقتصادی نتایج این اصلاحات و مقررات‌زدایی را در روند فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود مشاهده خواهند کرد.

برچسب ها: وزارت اقتصاد ، محاصره دریایی ، واردات
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