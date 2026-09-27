جوان آنلاین: در اطلاعیه بانک مرکزی که عصر یکشنبه منتشر شد، آمده است:
در پی انتشار نامهای از سوی یکی از پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا با محتوای «رفع موانع دسترسی به داراییهای خود و آزادسازی طلای موجود در خزانههای بانکی» و بازنشر آن در فضای مجازی، موارد زیر برای تنویر افکار عمومی به اطلاع میرسد:
۱. برخلاف ادعاها و جوسازیهای صورت گرفته در برخی کانالهای شبکههای اجتماعی، در نامه مورد اشاره هیچ نام، درخواست مستقیم یا ادعایی خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح نشده است.
۲. مطلب منتشر شده در فضای مجازی، در راستای انحراف افکار عمومی و القای اخبار کذب و خلاف واقع به بانک مرکزی تنظیم شده است.