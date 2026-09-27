کد خبر: 1381638
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۵
اقتصاد » اخبار کلی

بازگشت قدرتمند بورس به مدار صعود

بورس بازار سرمایه در دومین روز معاملاتی هفته پس از افت سنگین روز گذشته، با جهشی قابل‌ توجه همراه شد؛ به‌ طوری که شاخص کل بورس تهران بیش از ۱۲۱ هزار واحد افزایش یافت و بار دیگر به محدوده هفت میلیون و ۲۷۴ هزار واحد بازگشت.

جوان آنلاین: بورس تهران در معاملات امروز یکشنبه پنجم مهرماه، برخلاف روند نزولی روز گذشته، شاهد افزایش تقاضا و رشد قابل‌توجه شاخص‌های بازار بود.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با رشد ۱۲۱ هزار و ۴۲ واحدی، معادل رشدی قابل توجه، در سطح هفت میلیون و ۲۷۴ هزار واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۳۱ هزار و ۳۸۸ واحدی به یک میلیون و ۹۶۱ هزار واحد رسید که نشان می‌دهد رشد امروز تنها محدود به نمادهای بزرگ بازار نبوده و بخش قابل توجهی از سهام نیز در مسیر صعود قرار گرفته‌اند.

در معاملات امروز ۸۶۹ هزار و ۵۱۰ معامله انجام شد و ارزش معاملات نیز از ۳۰ همت عبور کرد؛ موضوعی که در کنار رشد شاخص‌ها، از افزایش فعالیت و ورود نقدینگی به معاملات سهام حکایت دارد.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، فملی، شپنا، فارس، تابان، فولاد، تاپیکو و شستا بیشترین نقش را در حرکت امروز بازار داشتند.

در فرابورس نیز شرایط مشابهی رقم خورد و این بازار با رشد بیش از هزار واحدی، به سطح ۵۸ هزار و ۷۵۶ واحد رسید. تعداد معاملات فرابورس در این روز ۵۵۹ هزار و ۳۰۳ فقره ثبت شد.

مارن، فزر، کگهر، آریا، ومپنا، نیشکر و هرمز از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس بودند.

روند معاملات امروز را می‌توان بازگشت بخشی از تقاضا به بازار پس از افت روز گذشته دانست. در عین حال، عبور ارزش معاملات بورس از ۳۰ همت و رشد همزمان شاخص کل و هم‌وزن نشان می‌دهد که تحرک بازار امروز گسترده‌تر از صرفا چند نماد شاخص‌ساز بوده است؛ با این حال، برای ارزیابی پایداری این روند صعودی، رفتار بازار در روزهای معاملاتی پیش‌رو اهمیت بیشتری خواهد داشت.

برچسب ها: رشد بورس ، شاخص بورس ، بورس تهران
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