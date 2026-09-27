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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۲
سیاست » اخبار کلی

حدادعادل: رویارویی نظامی با آمریکا امری دور از ذهن نبود

حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: از ابتدای انقلاب رویارویی نظامی با آمریکا و حمله استکبار و آمریکا به ایران امری دور از ذهن نبود.

جوان آنلاین: غلامعلی حدادعادل در مراسم «گرامیداشت هفته دفاع مقدس»، با مرور خاطراتی از دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله، اظهار کرد: رویارویی نظامی با آمریکا و حمله استکبار و آمریکا به ایران امری دور از ذهن نبود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: از ابتدای انقلاب می‌دانستیم که شاه دست‌نشانده آمریکا است و برای آمریکا نیز تفاوتی نداشت که کدام دولت در آن رژیم بر سر کار باشد. به همین دلیل، در تاریخ ۲۶ دی، شعار مردم این بود که پس از شاه، دشمن اصلی آمریکا است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آمریکایی‌ها بنا دارند به هر طریق ممکن با انقلاب اسلامی مقابله کنند و این فکر را از یک سال و نیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی طراحی و عملیاتی کردند.

وی افزود: از ابتدای انقلاب می‌دانستیم که این انقلاب در مقابل آمریکا قد علم کرده است. درست است که شعار مردم در جریان انقلاب بیشتر مرگ بر شاه بود، اما شاه را آمریکا آورده بود و برای آمریکا تفاوتی نداشت که شاه، تیمور بختیار، شاپور بختیار یا هر فرد دیگری بر سر این مملکت باشد؛ مهم این بود که منافع آمریکا تأمین شود.

حدادعادل تصریح کرد: آمریکا محاسبه می‌کرد اگر یک انقلاب مردمی و دینی در این منطقه مهم به پیروزی برسد و بتواند دوام پیدا کند، برای همه کشورهای منطقه الگو خواهد شد. این منطقه نفت‌خیز برای دنیای غرب اهمیت بسیار زیادی دارد و اهمیت آن را در همین ایام پس از جنگ و بسته شدن تنگه هرمز می‌بینید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: آنان بنا داشتند به هر طریق ممکن با این انقلاب مقابله کنند. شاید یک هفته از پیروزی انقلاب نگذشته بود که آمریکا طراحی برای سرنگونی انقلاب را آغاز کرد.

وی یادآور شد: آمریکا در یک سال و نیم نخست انقلاب هر آنچه توانست انجام داد، اما به نتیجه نرسید. در نهایت تصمیم گرفت به دست صدام یک جنگ همه‌جانبه علیه ایران راه بیندازد. این در حالی بود که انقلاب اسلامی، با توجه به تجدید سازمانی که در ارتش انجام داده بود و سپاه نوپایی که تازه تأسیس شده بود، اصلاً آمادگی برای یک جنگ آنچنانی نداشت و آنان تصور می‌کردند با چنین تجهیزاتی، کار ایران در یک هفته تمام خواهد شد.

حدادعادل با اشاره به وقوع جنگ‌های اخیر علیه ایران، تصریح کرد: دشمنان نقشه‌ای داشتند و زمینه‌سازی برای ناآرامی و سرنگونی نظام مردمی و اسلامی از طریق ایجاد فقر و دشواری معیشت دنبال می‌شد. دشمن - به قول خودش - شکننده‌ترین تحریم‌های تاریخ را برای چه اعمال می‌کند؟ برای اینکه گرسنگی و فشار اقتصادی، مردمی را که همواره پشت سر انقلاب بوده‌اند، مجبور کند در برابر انقلاب بایستند. برنامه دشمن، ایجاد فقر و فشار اقتصادی به‌عنوان بستری برای شورش‌های اجتماعی و سرنگونی نظام بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در جنگ ۱۲ روزه، محاسبات دشمنان این بود که مردم ناراضی هستند و منتظر جرقه‌اند تا به خیابان‌ها بریزند. بر همین اساس، با حمله شبانه به فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای، تصورشان این بود که از فردای آن روز خیابان‌های ایران به میدان اغتشاش تبدیل می‌شود و این روند به سرنگونی نظام منجر خواهد شد.

حدادعادل ادامه داد: اما عکس این اتفاق افتاد. پس از آن، تحلیل‌های دشمنان تغییر کرد و گفتند ما اشتباه کرده بودیم و باید ابتدا کاری کنیم که ناآرامی خیابانی اتفاق بیفتد و سپس حمله نظامی انجام دهیم. دشمنان دوباره همان فشارهای اقتصادی را دنبال کردند. برای مثال، ظرف دو یا سه روز، یک‌باره جهشی در قیمت دلار ایجاد شد و در دی‌ماه سال ۱۴۰۴، در عرض دو یا سه روز، قیمت دلار ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

وی گفت: تقریباً از یازدهم یا دوازدهم دی‌ماه سال ۱۴۰۴ شاهد اعتراضات خیابانی بودیم؛ حالا یا در چهارراه استانبول، یا در بازار و یا در نقاط دیگر. دولت و نظام نیز گفتند بله، فشار اقتصادی وجود دارد و عده‌ای هم اعتراض دارند و وقتی اعتراض مسالمت‌آمیز باشد، ما باید حرف این افراد را بشنویم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نمایندگانی رفتند و با رئیس‌جمهوری صحبت کردند و حتی مقام معظم رهبری نیز بر حق بودن اصل اعتراض صحه گذاشتند. در آن یک هفته، تصور این بود که افرادی در حال اعتراض طبیعی هستند، اما این اعتراض، مقدمه یک به‌اصطلاح شورش مسلحانه بود که ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه رخ داد.

برچسب ها: حداد عادل ، رویارویی امریکا با ایران ، جنگ تحمیلی
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