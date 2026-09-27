جوان آنلاین: یک منبع سعودی امروز یکشنبه در اظهاراتی اعتراف کرد: این مرحله یکی از ضعیفترین دورههایی است که عربستان تاکنون تجربه کرده است، حالتی از وحشت و احساس انزوا.
به گزارش ایسنا، این منبع سعودی در ادامه تاکید کرد: روزی (محمد) بن سلمان (ولیعهد عربستان) به همان نقطهای خواهد رسید که (بنیامین) نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیست) رسید و هیئتها از هر سالنی که او حضور داشته باشد، بیرون خواهند رفت.
پنجشنبه شب همزمان با آغاز سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، تعداد زیادی از هیئتها سالن اجلاس را ترک کردند، نتانیاهو در واکنش به این اقدام خطاب به افراد باقی مانده گفت: «اگر افراد بزدل بیشتری هستند که هنوز سالن را ترک نکردهاند، از آنها میخواهم اکنون خارج شوند.»
رسانههای رژیم صهیونیستی در تمسخر این وضعیت نتانیاهو نوشتند که او برای صحن تقریبا خالی سخنرانی کرد.