کد خبر: 1381577
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تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۶
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آتلانتیک: نامزدهای جمهوری‌خواه در حال حذف تصاویر ترامپ هستند

آتلانتیک نشریه آتلانتیک به تلاش نامزدهای جمهوری خواه برای نشان دادن موضع مخالفت خود علیه سیاست های ترامپ با هدف پیروزی در انتخابات پرداخت.

جوان آنلاین: نشریه آتلانتیک گزارش داد که جنگ علیه ایران تبدیل به یک موضوع محوری در تغییر موضع جمهوری خواهان شده است. تعدادی از نامزدهای جمهوری خواه که پیشتر حامی این جنگ بودند در انتخابات مقدماتی خواهان پایان یافتن آن شده اند.

بر اساس این گزارش، نامزدهایی مانند مایک راجرز، اشلی هینسون و جان هستد با اشاره به تأثیر منفی جنگ علیه ایران بر جهش قیمت سوخت در آمریکا خواهان پایان یافتن سریع آن شده اند.

آتلانتیک به تبلیغات انتخاباتی برخی از این نمایندگان نیز اشاره کرد و نوشت: اندی بار نامزد مجلس سنا از ایالت کنتاکی تصویر خود به همراه ترامپ را از صفحه اصلی کمپین انتخاباتی خود حذف کرده و عبارت اول کنتاکی را به جای شعار معروف ترامپ موسوم به اول آمریکا، قرار داد. رالف آلفردو نیز تصاویر ترامپ را از سایت خود حذف کرده است.

این در حالی است که در انتخابات میان دوره ای سال ۲۰۱۸ نامزدهای جمهوری خواه برای نشان دادن عمق دوستی و سرسپردگی خود به ترامپ با یکدیگر مسابقه می گذاشتند اما امروزه شرایط تغییر کرده است. نامزدهای دیگر ایالت های آمریکا نیز حذف نام و تصاویر ترامپ را از کمپین های انتخاباتی خود آغاز کرده اند. بایرون دونالدز یک نماینده دیگر عکس ترامپ را از سایت خود برداشت.

برچسب ها: آتلانتیک ، ترامپ ، انتخابات
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