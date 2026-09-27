جوان آنلاین: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد: ما می خواهیم این سازمان واقعا مرکزی برای هماهنگی منافع تمام کشورها باشد اما تیم کنونی در سازمان ملل به رهبری آنتونیو گوترش نمی تواند درخواست های اصلی منشور این سازمان را محقق کند.

وی اضافه کرد: گوترش بر اساس اصول دوگانه به نفع کشورهای غربی عمل می کند. عجیب است که حق تعیین سرنوشت برای مجمع الجزایر گرینلند در سازمان ملل ذکر شده اما خبری از شبه جزیره کریمه روسیه نیست.

لاوروف تصریح کرد: من چند روز قبل از گوترش در این خصوص سؤال کردم. وی گفت که در این باره مدت زیادی فکر شده و این موضوع متفاوت است.