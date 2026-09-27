خشم نتانیاهو از اتحاد احزاب مخالف علیه خود

جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت، آیزنکوت رئیس حزب یشار با آویگدور لیبرمن، گولان، بنت و احزاب عربی بعد از انتخابات یک کابینه چپ گرا تشکیل خواهد داد.

وی اضافه کرد: فقط لیکود بزرگ(حزب نتانیاهو) آنها را متوقف خواهد کرد.

بتزلئیل اسموتریچ وزیر دارایی کابینه نتانیاهو نیز با انتقاد از اتحاد معارضان تاکید کرد که تصمیم آنها خطرناک است.

پیشتر شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که سران به اصطلاح گروه تغییر یک نشست در یائیر لاپید سرکرده جریان معارض در تل آویو برگزار کرده و متعهد شدند که هجمه های متقابل علیه یکدیگر را متوقف کنند.

بر اساس این گزارش، سران ۵ حزب معارض در اراضی اشغالی در جریان این نشست تاکید کردند که برای کنار زدن نتانیاهو و جذب آراء علیه وی و تشکیل کابینه جایگزین تلاش خواهند کرد.