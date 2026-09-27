روزنامه واشنگتن پست به تشدید شکاف داخلی در حزب جمهوری خواه و دور شدن نمایندگان این حزب از ترامپ اعتراف کرد.

جوان آنلاین: روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که بررسی رفتارها و موضع گیری های برخی نمایندگان جمهوری خواه حاکی از آن است که آنها حتی در خصوص پرونده های بسیار حساس داخل حزب تلاش می کنند خود را به دور از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشان دهند تا شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات داشته باشند.

بر اساس این گزارش، چهار تن از اعضای این حزب در سنای آمریکا به نفع محدود شدن اختیارات نظامی ترامپ رأی دادند و این تعداد در مجلس نمایندگان بیشتر نیز بود.

همچنین راجر ویکر رئیس کمیسیون نیروهای مسلح در سنای آمریکا از نحوه رفتار ترامپ حین استقبال از رئیس جمهور چین انتقاد و تاکید کرده بود که وی نباید همتای چینی خود را به آمریکا دعوت می کرد تا با این گرمی از او استقبال کند.

واشنگتن پست همچنین به درخواست جان کرتس سناتور جمهوری خواه برای تحقیق در خصوص منابع مالی برگزاری جشن عروسی پسر ترامپ اشاره کرد.