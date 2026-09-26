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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۲
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ایران و روسیه تفاهم‌نامه تولید مشترک فیلم امضا کردند

3 وزیران فرهنگ ایران و روسیه روز شنبه در پایان مذاکرات دوجانبه و نشست کمیته مشترک فرهنگی دو کشور در سن‌پترزبورگ، تفاهم‌نامه تولید مشترک فیلم امضا کردند.

جوان آنلاین: این تفاهم‌نامه به امضای سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اولگا لیوبیموا وزیر فرهنگ روسیه رسید.

به گزارش ایرنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه این آیین در جمع خبرنگاران گفت: این تفاهم‌نامه در چارچوب معاهده جامع راهبردی که دی‌ماه ۱۴۰۳ به امضای رؤسای جمهور ایران و روسیه رسید، تنظیم و امروز امضا شد.

صالحی افزود: از این پس، روند تولیدات سینمایی مشترک ایران و روسیه، سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد و قواعد اجرا و نمایش آنها در چارچوب این تفاهم‌نامه خواهد بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امضای این تفاهم‌نامه، پایه قابل توجهی را برای همکاری‌های مشترک سینمایی پدید می‌آورد و می‌تواند فرصت‌های خوبی برای توسعه سینمای دو کشور داشته باشد.

لیوبیموا وزیر فرهنگ روسیه نیز در جمع خبرنگاران گفت: این تفاهم‌نامه، یک سند بین‌دولتی میان روسیه و ایران در زمینه تولید مشترک فیلم است.

این مقام روس افزود: این توافق به فیلمسازان دو کشور امکان می‌دهد تا به‌صورت مشترک به خلق آثار بپردازند، آنها را در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذارند و در شرایطی سازنده‌تر و مساعدتر با یکدیگر همکاری کنند.

این تفاهم‌نامه به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو شکل گرفت و در چارچوب آیین‌های روز‌های فرهنگی کشورمان در روسیه امضا شد.

به گزارش ایرنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه در دومین روز سفر به روسیه در دوازدهمین مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد در سن پترزبورگ در جمع وزیران و شخصیت‌های تأثیرگذار فرهنگ و هنر بیش از ۷۰ کشور جهان سخنرانی کرد و در حاشیه این رویداد به پرسش‌های خبرنگاران نیز پاسخ داد.

صالحی فردا یکشنبه از سن‌پترزبورگ راهی مسکو خواهد شد. بخش دوم سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با افتتاح رسمی روز‌های فرهنگی ایران در سالن بزرگ و مشهور مرکز شهر مسکو و اجرای ارکستر هنرمندان ایرانی، گشایش نمایشگاه هنر‌های تجسمی و نشست‌های تخصصی و نمایش فیلم در روز دوشنبه همراه خواهد بود. رویداد‌هایی که به همت رایزنی فرهنگی ایران در روسیه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و به میزبانی وزارت فرهنگ روسیه برگزار می‌شوند. این رویداد‌ها همچنین در کازان و آستراخان نیز برگزار خواهند شد.

برچسب ها: ایران ، روسیه ، تولید فیلم
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