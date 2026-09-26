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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
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انتشار «درس‌هایی از نهج البلاغه» 

1 «درس‌هایی از نهج‌البلاغه» منتشر شده از سوی نشر نیستان تقریرات درس‌های نهج‌البلاغه شادروان سیده زهرا شجاعی است که به کوشش زهره ربانی نگارش یافته است. 

جوان آنلاین: «درس‌هایی از نهج‌البلاغه» منتشر شده از سوی نشر نیستان تقریرات درس‌های نهج‌البلاغه شادروان سیده زهرا شجاعی است که به کوشش زهره ربانی نگارش یافته است. 
این اثر دعوتی است به کشف دوباره این گنجینه ارزشمند که نهج‌البلاغه را از فضای صرفاً تاریخی و نظری بیرون می‌آورد و آن را به زندگی، دغدغه‌ها و انتخاب‌های روزمره ما نزدیک می‌سازد. 
در این کتاب نویسنده تلاش کرده است مفاهیم عمیق نهج‌البلاغه را به پرسش‌ها و نیاز‌های واقعی انسان معاصر نزدیک کند؛ از جمله دغدغه‌های ایمانی و اخلاقی، خودشناسی، روابط انسانی، مسئولیت اجتماعی، مدیریت و سبک زندگی. 
هسته اصلی کتاب عبارت است از حدود ۱۳۵ حکمت از نهج‌البلاغه و تبیین آنها با استفاده از آیات قرآن کریم، خطبه‌ها و نامه‌های نهج‌البلاغه، روایات و ادعیه. این شیوه باعث شده مطالب کتاب فراتر از نقل‌قول‌ها در قالبی منسجم و مستند، به فهم عمیق‌تر مفاهیم دینی و کاربرد آنها در زندگی کمک کند. ذکر منابع و مستندات نیز اعتبار علمی اثر را افزایش داده و آن را برای مطالعه دقیق‌تر و پژوهش‌های دینی مناسب ساخته است. 
«درس‌هایی از نهج‌البلاغه» در هشت فصل تدوین شده است. در چند فصل نخست، خواننده با مبانی دین‌شناسی، جایگاه احادیث، نسبت اسلام و ایمان و شئون امام معصوم آشنا می‌شود. سپس کتاب به سراغ انسان‌شناسی و مسیر کمال می‌رود و موضوعاتی مانند انسان کامل، حکمت، معرفت، قلب و عقل را بررسی می‌کند. در ادامه، مفاهیم بنیادینی همچون ایمان، کفر و نفاق، جبر و اختیار، حق و باطل و نیز شفاعت و فتنه با نگاهی تحلیلی مطرح می‌شود. 
بخش دیگری از کتاب به خودسازی و تهذیب نفس اختصاص دارد. مباحثی مانند توبه، استغفار، تقوا، زهد، شکرگزاری و دوراندیشی خواننده را به بازنگری در رفتار‌ها و انتخاب‌های شخصی دعوت می‌کنند. کتاب همچنین با نگاهی توحیدی، نسبت انسان را با دنیا و آخرت، علم، زبان، مرگ، صدقه و مال و ثروت بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان میان زندگی مادی و رشد معنوی تعادل برقرار کرد. 
در بخش روابط اجتماعی، موضوعاتی مانند دوستی، خوش‌بینی، بدبینی، زنان و غیرت بررسی می‌شود؛ موضوعاتی که همچنان در زندگی امروز اهمیت فراوان دارند. دو فصل پایانی نیز آموزه‌های نهج‌البلاغه را به عرصه مدیریت، جامعه‌سازی و زندگی روزمره می‌آورد. بررسی نامه‌های ۳۱ و ۵۳ نهج‌البلاغه، اصول مدیریت، نیاز‌های زندگی سعادتمندانه، تبادل محبت و نقش اخلاق در روابط روزانه، از جمله مباحثی است که کتاب را از یک اثر صرفاً نظری فراتر می‌برد. 
«درس‌هایی از نهج‌البلاغه» فقط کتابی برای دانستن نیست؛ کتابی برای اندیشیدن، بازنگری و بهتر زیستن است. این اثر به خواننده کمک می‌کند میان سخنان حکیمانه امام علی (ع) و تجربه‌های واقعی زندگی خود ارتباط برقرار کند؛ از باور و معرفت آغاز کند، به اخلاق و خودسازی برسد و در نهایت، در روابط، مسئولیت‌ها و تصمیم‌های روزانه خود تغییراتی آگاهانه ایجاد کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نهج البلاغه ، کتاب ، انتشارات
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