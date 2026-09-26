«پروژه استر» مغزشویی با دلار صهیونیستی علیه مقاومت

جوان آنلاین: همزمان با سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، خیابانهای اطراف مقر این سازمان در منهتن به صحنه یکی از پرسروصداترین تجمعات اعتراضی سالهای اخیر تبدیل شد؛ تجمعی که اینبار نه فقط با حضور فعالان حقوق بشر بلکه با حضور گسترده و آشکار ستارگان سرشناس سینما و موسیقی هالیوود در صف مقدم معترضان، ابعادی تازه یافت. در حالی که بسیاری از چهرههای سرشناس هالیوود از جمله سوزان ساراندون، هانا اینبیندر (بازیگر سریال «Hacks») و سینتیا نیکسون در کنار بازیگر «الیوت پیج»، اعضای گروه موسیقی «بویجینیوس»، و کمدینهایی مانند کیلب هیرون و مری بث بارون در این تجمع حضور داشتند و بازداشت شدند، اتاق فکر «بنیاد هریتیج» با «پروژه استر» به دنبال آن است که صدای فلسطین را در امریکا خفه کند و رژیم صهیونیستی را به عنوان قربانی جلوه دهد. اما نامه رهبر سوم انقلاب اسلامی، نقشه راهی متفاوت برای جهاد تبیین ترسیم کرده است.
همزمان با بالا رفتن آمار نفرت عمومی مردم و نخبگان دنیا از اقدامات ضد بشری رژیم صهیونیستی، برخی از تینک تنکهای غربی که تحت اشراف و تسلط تفکر صهیونیستی فعالیت میکنند به دنبال احیای چهره منفور این رژیم کودککش و همچنین مخدوش کردن چهره مقاومت در رسانههای جهان هستند.
سایه شوم بر رسانههای جهان
دیگر هیچ شکی باقی نمانده است که آنچه رسانههای غربی سالها آن را «توهم توطئه» مینامیدند، اکنون در قالب سندی ۳۱ صفحهای به نام «پروژه استر» (Project Esther) به امضای بنیاد محافظهکار «هریتیج» رسیده است. پروژهای که با بهانه «مبارزه با یهودستیزی»، در واقع به دنبال «از میان بردن جنبش حمایت از فلسطینیان در امریکا» است. این سند که در اکتبر ۲۰۲۴، دقیقاً یک سال پس از عملیات طوفانالاقصی رونمایی شد، به صراحت اعلام میکند که حامیان فلسطین نه یک جنبش مردمی، بلکه «شبکهای برای پشتیبانی از تروریسم» هستند.
نقشه راه صهیونیسم برای سکوت
«پروژه استر» که نامش از داستان کتاب مقدس زنی یهودی در امپراتوری ایران گرفته شده، قرار است در بازه ۱۲ تا ۲۴ ماه اجرا شود. نویسندگان اصلی این پروژه، دانیل فلش، ویکتوریا کوتس و رابرت گرینوی، هر سه از نزدیکان دونالد ترامپ و شورای امنیت ملی امریکا در دوره اول ریاستجمهوری او هستند. فلش بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ مشاور نمایندگی دائم اسرائیل در سازمان ملل بوده است. این یعنی «پروژه استر» یک طرح مستقل نیست؛ بلکه اتاق فکر صهیونیسم بینالملل برای سرکوب هر صدایی است که در برابر نسلکشی غزه اعتراض میکند.
رسانههای نزدیک به صهیونیسم، این پروژه را «ضروری» میدانند و مدعی هستند که «حامیان فلسطین، تهدیدی برای نابودی سرمایهداری، دموکراسی و ارزشهای امریکایی هستند». اما حقیقت این است که این پروژه، سدی در برابر بیداری جهانی است.
مهندسی افکار عمومی
«پروژه استر» فقط یک سند ساده چند صفحهای نیست بلکه یک ماشین تبلیغاتی تمامعیار است. بر اساس گزارشهای منتشر شده در این رابطه، رژیم صهیونیستی با صرف میلیونها دلار، کمپینی از اینفلوئنسرها را در پلتفرمهایی مثل تیکتاک و اینستاگرام به کار گرفته و به ازای هر پست حامی اسرائیل، بین ۶۱۰۰ تا ۷۳۰۰ دلار به آنها پرداخت میکند. هدف؟ تغییر افکار عمومی امریکا و تطهیر چهره رژیم صهیونیستی در برابر جنایات روزافزونش.
این دقیقاً همان جنگ شناختی است که رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای، سالها پیش درباره آن هشدار داده بودند. اما نکته مهمتر، افشای ماهیت واقعی این پروژه توسط رسانههای مستقل و جریان مقاومت است.
ابطال پروژه استر با جهاد تبیین
درست در زمانی که «پروژه استر» در حال بسط و گسترش است، نامه رهبر سوم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، به عنوان یک «منشور راهبردی» برای مرحله جدید انقلاب اسلامی منتشر شد. در این پیام، ایشان با تأکید بر «خونخواهی شهدا» و «تداوم مقاومت»، تصریح کردند: «ما خونخواهی شهدای شما را رها نخواهیم کرد».
این نامه، دقیقاً پاسخی به همان پروژههای رسانهای است که میخواهند مقاومت را در افکار عمومی جهان تخریب کنند. رهبر سوم انقلاب در این پیام، «حضور مؤثر در تمام جبههها» را به عنوان یک وظیفه ملی اعلام کردند: «در تمام عرصههای اجتماعی، سیاسی، آموزشی، فرهنگی و امنیتی حاضر باشید». این یعنی جنگ رسانهای، امروز یک جبهه رسمی و راهبردی است.
ایشان همچنین تأکید کردند: که قدرت واقعی، در حضور مردم است و بدون آن، هیچ نهاد و رهبری نمیتواند بهتنهایی عمل کند.
این دقیقاً همان نقطهای است که «پروژه استر» از آن میترسد؛ اتحاد مردم با رهبری.
تغییر راهبرد از انفعال به تهاجم رسانهای
بسیاری از کارشناسان رسانه معتقدند که استراتژی جمهوری اسلامی در جنگ نرم، باید از حالت دفاعی به حالت تهاجمی تغییر کند. یکی از تحلیلگران رسانه در این باره میگوید: «شاخصه اصلی تولید رسانه انقلابی موفق، تشکیل سازمان رزم منسجم و تهاجمی مبتنی بر رابطه امام و امت است».
حمیدرضا مقدمفر، مشاور فرمانده سپاه، نیز تأکید میکند: «ایجاد فاصله بین مردم و رهبران، تاکتیک جنگ شناختی دشمن است». این یعنی دشمن میداند که پیوند مردم با ولایت، بزرگترین مانع در برابر پروژههای رسانهای اوست. «پروژه استر» نیز دقیقاً برای شکستن همین پیوند طراحی شده است.
رسوایی اخلاقی غرب
نکته جالب و البته رسواکننده اینجاست که «پروژه استر» حتی در میان خود یهودیان نیز مخالفانی جدی دارد. یک استاد تاریخ یهود و هولوکاست در این باره میگوید: «من بهشدت نگران آن هستم که پروژه استر، امنیت یهودیان را به خطر بیندازد، چراکه توجهها را از تهدیدهای واقعی یهودستیزی منحرف میکند». این یعنی حتی خود صهیونیستها هم میدانند که این پروژه، یک بازی خطرناک سیاسی است و نه یک اقدام امنیتی.
رهبر سوم انقلاب در پیام خود، «جهاد تبیین» را به عنوان یک راهبرد کلیدی مطرح کردند. جهاد تبیین یعنی: روشنگری، امیدآفرینی و روایت صادقانه حقایق. در برابر «پروژه استر» که با دلارهای صهیونیستی میخواهد دروغ را حقیقت جلوه دهد، ما باید با تولید محتوای بومی، امیدآفرین و جذاب، روایت مقاومت را به جهان مخابره کنیم.
انجمن صنفی مدیران رسانه نیز در بیعت با رهبر سوم انقلاب، متعهد شدند: «با روشنگری و امیدآفرینی، سنگر رسانه را مستحکمتر از گذشته حفظ کنیم و اجازه ندهیم غبار یأس و ناامیدی، فضای امت اسلامی را تیره کند».
به کلام بهتر و البته دقیقتر باید گفت که «پروژه استر» نشاندهنده استیصال و ترس نظام سلطه از بیداری جهانی در حمایت از فلسطین است. آنها میدانند که روایت مقاومت، غیرقابل توقف است. همانطور که رهبر سوم انقلاب در نامه خود تأکید کردند: «شما در طرف درست تاریخ ایستادهاید».
«پروژه استر» به عنوان یک توطئه رسانهای صهیونیستی شناخته میشود و وظیفه همه رسانههای انقلابی و آزاده جهان این است که با جهاد تبیین، پرده از چهره واقعی این رژیم منحوس و همچنین اهداف پنهان این پروژه بردارند. همانطور که خداوند در قرآن کریم میفرمایند مقاومت، تنها راه است و مطمئناً امثال «پروژه استر» و دلارهای صهیونیستی، نمیتوانند نور حقیقتی را که ایزد متعال برافروخته است خاموش کنند.