رشد بیش از ۲۰ درصدی نیاز مصرف برق در ابتدای مهرماه

جوان آنلاین: اردشیر مذکوری مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در جلسه هفتگی مدیریت بار که روز شنبه چهارم مهرماه با حضور معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توانیر و مدیران صنعت برق برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت نیاز مصرف برق کشور اظهار کرد: در هفته بیست‌وهفتم سال، اوج نیاز مصرف برق در کشور همچنان در محدوده ۶۵ هزار مگاوات قرار دارد که این میزان مصرف برق، ۲۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و تداوم این سطح از مصرف، متأثر از شرایط دمایی کم‌سابقه کشور است.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به تداوم رشد نیاز مصرف برق در روز‌های پایانی شهریور و آغاز مهرماه، گفت: در هفته پایانی شهریورماه و روز‌های نخست مهرماه، نیاز مصرف برق در کشور بیش از ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و این روند، ضرورت تداوم همکاری مشترکان در مدیریت مصرف برق را دو چندان کرده است.

وی افزود: بررسی روند دمایی کشور نشان می‌دهد میانگین دمای هوا در این دوره، حدود ۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌تر از دوره مشابه سال گذشته بوده و استمرار گرمای هوا، به‌طور مستقیم بر الگوی مصرف برق اثر گذاشته است.

مذکوری با اشاره به اختلاف قابل توجه نیاز مصرف برق کشور با سال گذشته تصریح کرد: در شرایط کنونی، میزان نیاز مصرف برق حدود ۱۰ هزار مگاوات بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است؛ این در حالی است که اگر شرایط دمایی و روند مصرف برق مشابه سال گذشته تداوم می‌یافت، هیچ‌گونه محدودیتی در تأمین برق مشترکان وجود نداشت.

مدیر عامل مدیریت شبکه برق ایران با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های مدیریت مصرف برق تصریح کرد: با توجه به شرایط دمایی و تداوم رشد نیاز مصرف برق، همچنان به همراهی مشترکان در بخش‌های مختلف نیاز داریم و استمرار همکاری مردم و رعایت الگوی مصرف، نقش مهمی در تأمین پایدار برق مشترکان و حفظ پایداری شبکه برق کشور خواهد داشت.