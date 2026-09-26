کد خبر: 1381498
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تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲
اقتصاد » اخبار کلی

صادرات مرکبات بدون وقفه ادامه دارد؛ باغداران نگران نباشند

3 معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر وجود بازار برای مرکبات ایران در داخل و خارج از کشور گفت:

جوان آنلاین: محمدمهدی برومندی عصر شنبه در حاشیه بررسی وضعیت صادرات مرکبات و کیوی مازندران در ساری اظهار کرد: مازندران سهم مهمی در تولید محصولات باغی کشور دارد و بخش قابل توجهی از مرکبات و کیوی ایران در این استان تولید می‌شود، از این رو مدیریت بازار این محصولات برای حفظ منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اهمیت ویژه‌ای دارد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به ظرفیت تولید مرکبات کشور افزود: سال گذشته از مجموع حدود ۶ میلیون تن مرکبات تولیدشده در کشور، نزدیک به ۳۰۰ هزار تن به بازار‌های صادراتی راه یافت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: امسال نیز صادرات مرکبات متوقف نشده و ارسال محصول به کشور‌های مختلف از جمله بازار‌های منطقه‌ای و کشور‌های همسایه در حال انجام است.

برومندی با اشاره به جایگاه نارنگی در سبد مصرف داخلی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار تن نارنگی در کشور تولید می‌شود که سهم مازندران از این میزان حدود ۴۰۰ هزار تن است.

وی افزود: علاوه بر بازار داخلی، کشور‌های اوراسیا و شرق آسیا و همچنین افغانستان، پاکستان، روسیه و عراق از بازار‌های متقاضی نارنگی ایران هستند و بنابراین برای صادرات این محصول نیز نگرانی خاصی وجود ندارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی از باغداران خواست در برداشت نارنگی شتاب نکنند و محصول را متناسب با شرایط بازار به تدریج روانه بازار کنند.

وی گفت: ظرفیت مصرف داخلی کشور می‌تواند بخش قابل توجهی از تولید نارنگی را جذب کند و در حال حاضر قیمت این محصول در میدان میوه و تره‌بار تهران نیز در شرایطی قرار دارد که با هزینه‌های تولید تناسب دارد.

برومندی همچنین نقش عرضه و تقاضا در تعیین قیمت محصولات کشاورزی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: قیمت مرکبات نیز تابع شرایط بازار است و باید با نظارت مناسب بر روند توزیع و فعالیت واسطه‌ها، از وارد شدن خسارت به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

برچسب ها: صادرات ، مرکبات ، وزارت جهادکشاورزی
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