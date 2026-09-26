حفاظت از امدادگران و داوطلبان باید به تعهدی عملی تبدیل شود

جوان آنلاین: پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، در سومین نشست عمومی با موضوع «ایمنی داوطلبان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا» که ریاست بخش دوم آن را بر عهده داشت، بر ضرورت حرکت جمعیت‌های ملی از «تجربه» به سمت «اقدام عملی» برای ارتقای ایمنی، امنیت و حمایت از داوطلبان و کارکنان بشردوستانه تأکید کرد.

وی با ادای احترام به امدادگران و داوطلبانی که در مسیر انجام مأموریت‌های بشردوستانه جان خود را از دست داده‌اند، گفت: داوطلبان فقط نیروی اجرایی نیستند؛ آنان سرمایه انسانی و پیوند زنده جمعیت‌های ملی با جوامع هستند و در بسیاری از بحران‌ها، نخستین افرادی‌اند که برای کمک به مردم در صحنه حاضر می‌شوند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر در ایران افزود: در این حوادث ۹ امدادگر جمعیت هلال‌احمر به شهادت رسیدند و سه فروند بالگرد، سه خودروی امدادی و ۴۳ دستگاه آمبولانس آسیب دیدند. این تجربه نشان داد که احترام به نشان هلال‌احمر و حفاظت از امدادگران، مراکز و تجهیزات بشردوستانه، ارتباط مستقیمی با حفظ جان امدادگران و استمرار خدمت‌رسانی به مردم دارد.

در بخش دیگری از این نشست، فیلمی از فداکاری‌ها، ایثار و خدمات داوطلبان و امدادگران در صحنه‌های مختلف مأموریت‌های بشردوستانه برای حاضران به نمایش درآمد؛ تصاویری که جلوه‌هایی از حضور مسئولانه و فداکارانه نیروهای امدادی در خدمت به مردم و نجات جان انسان‌ها را به تصویر کشید.

نمایش این فیلم با استقبال و تشویق رؤسا و نمایندگان جمعیت‌های ملی حاضر در نشست همراه شد و بار دیگر ضرورت حمایت و حفاظت از امدادگران و داوطلبانی را که در خط مقدم مأموریت‌های بشردوستانه حضور دارند، برجسته ساخت.

کولیوند تأکید کرد که ایمنی داوطلبان نباید به آموزش‌های موردی محدود شود، بلکه باید در تمام مراحل مأموریت، از ارزیابی خطر و آموزش پیش از اعزام تا تأمین تجهیزات حفاظتی، دسترسی ایمن، بیمه، حمایت حقوقی و روانی و پشتیبانی از خانواده‌ها، مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین خواستار تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان جمعیت‌های ملی خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه تبادل تجربه، آموزش‌های مشترک، ارزیابی خطر، گزارش‌دهی حوادث، حمایت روانی و اجتماعی، بیمه داوطلبان و حفاظت از نشان‌ها و تجهیزات امدادی شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران گفت: داوطلبی نباید به معنای پذیرفتن بی‌پناهی باشد. داوطلبان با انگیزه خدمت وارد میدان می‌شوند و وظیفه ماست شرایطی فراهم کنیم که آنان با ایمنی، کرامت و حمایت کافی به مأموریت خود ادامه دهند.

کولیوند در پایان، آمادگی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران را برای به‌اشتراک‌گذاری تجربیات و مشارکت در شکل‌گیری سازوکارهای مشترک منطقه‌ای برای ایمنی و حمایت از داوطلبان اعلام کرد و افزود: «حفاظت از داوطلبان، فقط حفاظت از نیروهای عملیاتی نیست؛ بلکه حفاظت از ظرفیت بشردوستانه جمعیت‌های ملی و تضمین استمرار خدمت به مردم است.