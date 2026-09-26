زاکانی بر تسریع اجرای خطوط ۸ تا ۱۱ مترو تهران تأکید کرد

جوان آنلاین: در پایان نشست اخیر مجمع عمومی سالانه شرکت مترو تهران، علیرضا زاکانی ضمن استماع گزارش روند توسعه شبکه راهآهن ریلی زیرزمینی پایتخت و برنامههای پیشرو، بر تسریع عملیات اجرایی خطوط چهارگانه ۸ تا ۱۱ به عنوان خطوط جدید شبکه مترو تهران تأکید کرد.
به گزارش مهر، شهردار تهران خواستار تسریع در اجرای این خطوط شد تا پروژه دستیابی به شبکهای با ۱۱ خط مترو و ۵۲۰ کیلومتر خطوط ریلی در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل شود.
زاکانی همچنین آخرین وضعیت مطالعات مربوط به خطوط اکسپرس مترو، شامل دو خط A و B، را پیگیری کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت همکاریهای بینالمللی با متقاضیان خارجی برای استفاده از تجربیات شرکت مترو تهران اشاره کرد و گفت: شهرهایی از جمله اسلامآباد پاکستان، بغداد، کربلا و نجف عراق درخواست بهرهمندی از توانمندی متخصصان کشورمان در زمینه صنعت ساخت مترو را دارند.
شهردار تهران بر استفاده از این ظرفیت برای توسعه صادرات فنی و مهندسی در حوزه صنعت مترو تأکید کرد.