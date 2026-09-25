جوان آنلاین: سازمان اطلاعات سپاه میگوید «ابتکارهای نیروهای مسلح ایران، معادله میدان را تغییر داده است». این یعنی «معادله میدان را ما مینویسیم و حل آن نیز فقط از ما برمیآید»؛ بنابراین هیاهوی ترامپ و ذوقزدگی او پس از آنچه «دیدار مذاکرهکنندگان ایران با امریکاییها» خواند و ایران آن را «ابلاغ شروط ایران به امریکا» نامید، نمیتواند این معادله را تغییر دهد یا حل کند. ظواهر امر نیز همین را نشان میدهد. با هر پروپاگاندای رسانهای ترامپ نفت اندکی پایین میآید ولی بهخوبی معلوم میشود که بازار تحمل این سخنان را ندارد، زیرا با گذشت ساعتی دوباره قیمتها بالا میرود.
بسیاری از ناظران و تحلیلگران جهان نوشتند که سخنرانی نتانیاهو در سازمانملل نیز دلیلی بر ازدستدادن میدان است، هم میدان نبرد، هم میدان سیاست و هم افکارعمومی جهان. والاستریتژورنال نوشت: «نتانیاهو در سازمانملل بیش از همیشه منزوی بود». ایکسگلوبال خبر داد: «طبق نظرسنجیها ۷۴ درصد از عموم مردم امریکا از نتانیاهو متنفرند». خود نتانیاهو نشان داد چقدر عصبانی و میدانازدستداده است، وقتی در آغاز سخنرانیاش گفت: «پیش از آنکه شروع کنم، فقط یک اعلان سریع: اگر هر بزدل اخلاقی دیگری هم هست که هنوز این سالن را ترک نکرده، لطفاً همین حالا این کار را بکند»!
حالا تحرکات منفعلی مثل بستن فرودگاههای شیخنشینها (ایالتهای خراجده ولی بیمواجب دور از امریکا) به روی هواپیماهای ایران، وضع میدان و معادلهی آن را عوض نخواهد کرد. سرلشکر محسن رضایی دبیر شعام هشدار داد فرودگاههای همراه با این طرح امریکایی را از کار خواهیم انداخت و محمد مخبر مشاور رهبری نیز گفت پرواز در منطقه یا برای همه یا برای هیچکس!
امریکا میدان را خالی کرده است و آزادی عمل ندارد. این میدان جای گاوان شیرده او نیست. اصابتها به نیروی دریایی امریکا، تحمیل تلفات در اردن، از هم گسیختگی شناورها پس از پاسخهای کوبنده، آسیبپذیری، انهدام و به غنیمتگرفتن تجهیزات بدونسرنشین و افزایش اهداف در دسترس ایران، امریکا را به سمت پراکندگی، اختفا و حضور حداقلی سوق داده استتحولات میدانی پیرامون ایران وارد مرحلهای شده است که در آن افزایش حضور و تجهیزات نظامی امریکا الزاماً به افزایش قدرت عمل این رژیم تروریستی منجر نمیشود بلکه میتواند به افزایش اهداف در دسترس و بالا رفتن هزینههای آن منتهی شود. موضوعی که در پیام تحلیلی سازمان اطلاعات سپاه با اشاره به مقاومت و شجاعت ایرانیان و استفاده هوشمندانه از جغرافیا، مورد تأکید قرار گرفته و تصریح شده است که ابتکارهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران معادله میدان را تغییر داده و الگوهای پرهزینه و کمخاصیت رزم ارتش امریکا را با بنبست مواجه ساخته است. بر اساس این پیام، تخلیه و غیرفعالشدن برخی پایگاههای سنتکام، انتقال نیرو به اردن با تصور برخورداری از «عقبه امن»، تحمیل تلفات، عقبکشیدن تجهیزات اطلاعاتی و نظامی به نقاط دورتر و حرکت به سمت استقرارهای پنهان و زیرزمینی، از جمله نشانههایی است که سازمان اطلاعات سپاه در تشریح پیامدهای این وضعیت به آنها اشاره کرده است. در این چارچوب، اصابت به نیروهای دریایی امریکا، آسیبپذیری تجهیزات و افزایش اهداف در دسترس ایران، آزادی عمل امریکا را محدود کرده و این کشور را به سمت پراکندگی، اختفا و «حضور حداقلی» سوق داده است.
بنا به گزارش سپاه نیوز، در پیام سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: «مقاومت و شجاعت ایرانیان و استفاده هوشمندانه از جغرافیا، الگوهای پرهزینه و کمخاصیت رزم ارتش امریکا را از طرفی با بنبست مواجه ساخته است و از طرف دیگر، تخلیه و غیرفعالشدن پایگاههای سنتکام، انتقال نیرو به اردن با تصور "عقبه امن" و تحمیل تلفات، عقبکشیدن تجهیزات اطلاعاتی و نظامی به نقاط دورتر و حرکت بهسوی استقرارهای پنهان و زیرزمینی، هزینه سنگین حفظ حضور کمخاصیت امریکا در پیرامون ایران عاری از تهدید را برای مردم امریکا به همراه داشته است.»
سازمان اطلاعات سپاه در پیام خود تصریح کرده است: ابتکارهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، معادله میدان را تغییر داده است؛ پایگاه، باند، آشیانه، هواگرد و هر چیز روی زمین و آب را از جمله ناوهای امریکایی را در معرض ضربه مستمر و مداوم قرار داده است؛ در مقابل، تداوم قدرت آتش ایران و راهبرد شلیک مضاعف، منطق افزایش نیرو و تجهیزات امریکا را با یک تناقض مواجه کرده است. افزایش حضور، اهداف بیشتر و تلفات بالاتری ایجاد میکند و کاهش حضور توأم با اصرار به ادامه زورگویی، مردم را علیه آنها بسیج میکند. در پایان این پیام به این نکته مهم هم اشاره شده که «دستاورد راهبردی را باید در کاهش آزادی عمل امریکا سنجید؛ اصابتها به نیروی دریایی امریکا، تحمیل تلفات در اردن، ازهمگسیختگی شناورها پس از پاسخهای کوبنده، آسیبپذیری، انهدام و بهغنیمتگرفتن تجهیزات بدونسرنشین و افزایش اهداف در دسترس ایران، امریکا را به سمت پراکندگی، اختفا و "حضور حداقلی" سوق داده است. معیار اصلی تغییر موازنه، صرفاً میزان خسارت نیست؛ میزان آزادی عملی است که از دشمن سلب شده است.»
روز گذشته محمد مخبر، مشاور رهبر معظم انقلاب، در صفحه شخصی خود و در واکنش به برخی محدودیتها در پروازهای هواپیمایی ایران از سوی کشورهای همسایه نوشت: «همسویی با امریکا در اجرای سیاستهای خصمانه در خاطر ملت ایران ماندگار خواهد بود، هر چند راهبرد ما در این مورد مشخص است: پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچکس. اگر ایران امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد، هیچ کشوری در منطقه هم این امکان را نخواهد داشت.» روز چهارشنبه گذشته هم محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره طرح امریکا برای تحریم هواپیماهای ایرانی در قالب توصیه و هشدار گفته بود «ما به همه کشورهای منطقه عرض میکنیم و تقاضا میکنیم وارد ماجراجویی امریکا نشوند. اگر نگذارند هواپیماهای ایران سفر کنند، فرودگاههای آنها هم نمیتوانند پرواز داشته باشند. شما دوست ما هستید ولی نباید به صف امریکا بروید. باید جلوی گسترش جنگ را بگیرید.»