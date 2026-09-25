بازداشت بازیگران امریکایی در تظاهرات ضد نتانیاهو در نیویورک 

سوزان ساراندون، بازیگر برنده اسکار، و هانا اینبایندر، بازیگر سریال «قلمبهمزدها»، روز پنجشنبه در جریان تجمعی اعتراضی علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در نیویورک به دست پلیس بازداشت شدند.
به گزارش فارس، تجمع اعتراضی علیه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در نیویورک را گروه «صدای یهودیان برای صلح» همزمان با سفر نتانیاهو به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار کرده بود. در تصاویر منتشرشده، مأموران پلیس نیویورک ساراندون را در جریان متفرق کردن معترضان دستبند زده و با خود میبرند.
معترضان در این تجمع پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «تسلیح اسرائیل را متوقف کنید» و «نسلکشی را پایان دهید»، در دست داشتند.
سخنگوی پلیس نیویورک اعلام کرد مأموران پس از دریافت گزارش درباره برگزاری یک تجمع که در آن معترضان مسیر یک تقاطع را مسدود کرده بودند، در محل حاضر شدند. به گفته او، پس از آنکه معترضان از ترک محل اعتراضات خودداری کردند، مأموران واحد امور اجتماعی پلیس چند نفر را بازداشت کردند.
داریالیزا آویلا شوالیه، نامزد دموکرات انتخابات کنگره، و چی اوسه، عضو شورای شهر نیویورک، نیز از دیگر افراد بازداشتشده در این تجمع بودند.
سفر نتانیاهو به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل با اعتراضهای گسترده در خیابانهای اطراف این نهاد و خروج شمار زیادی از هیئتهای دیپلماتیک از سالن هنگام آغاز سخنرانی او همراه شد. در یکی از تجمعهای اعتراضی، بیش از ۱۰۰ نفر، از جمله چند چهره سیاسی و هنری، توسط پلیس نیویورک بازداشت شدند. زهران ممدانی، شهردار نیویورک، پیشتر گفته بود نتانیاهو در این شهر «مورد استقبال قرار نمیگیرد».
ساراندون، که در فیلمهایی از جمله «تلما و لوئیز»، «فیلم راکی هارور»، «راه رفتن مرد مرده» و «جادوگران ایستوود» بازی کرده است، پیشتر نیز درباره مواضع خود در قبال جنگ غزه و پیامدهای آن در هالیوود صحبت کرده بود.
او اوایل ماه جاری میلادی در جشنواره فیلم ونیز گفت به دلیل مواضع صریح خود در این زمینه، برخی فرصتهای کاری را از دست داده است. ساراندون گفت همچنان آژانسهایی در صنعت سینما به دیگران توصیه میکنند او را برای کار استخدام نکنند.
اینبایندر نیز پیشتر گفته بود هزینه سکوت درباره مسئله فلسطین را بیشتر از هزینه از دست دادن حرفه خود در هالیوود میداند. او در جشنواره فیلم کن امسال گفته بود که به باور او، پیامدهای سکوت در برابر این مسئله از تبعات سخن گفتن درباره آن بیشتر است و تأکید کرده بود که حتی از دست دادن حرفهاش در مقایسه با جان یک انسان اهمیت کمتری دارد.
حمایت از فلسطین در سالهای اخیر به یکی از موضوعات بحثبرانگیز در هالیوود تبدیل شده و شماری از بازیگران، بهویژه چهرههای جوانتر، با وجود پیامدهای حرفهای احتمالی درباره آن موضع گرفتهاند. در همین راستا، ملیسا باررا، پس از انتشار مطالبی در حمایت از فلسطین در سال ۲۰۲۳ از فیلم «جیغ ۷» کنار گذاشته شد و بعدها گفت نزدیک به یک سال هیچ پیشنهاد کاری دریافت نکرده است. جنا اورتگا نیز پس از این اتفاق از ادامه حضور در این فیلم انصراف داد و در مواضع بعدی خود از مردم فلسطین حمایت کرد.
در کنار این دو بازیگر و چهرههایی مانند ساراندون و اینبایندر، مارک رافالو و خاویر باردم نیز در سالهای اخیر از سیاستهای اسرائیل در غزه به شکلی مستمر انتقاد کردهاند.