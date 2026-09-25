انتشار «شناسنامه قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس»

کتاب «شناسنامه قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس» به عنوان نخستین شناسنامه قرارگاهی در دو جلد منتشر شد.
کتاب «شناسنامه قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس» به قلم فضلالله ناصرپور و با نظارت سردار احمد غلامپور در دو جلد به چاپ رسیده است و سرگذشت قرارگاه کربلا را به عنوان منبعی موثق و برگرفتهشده از گزارشها و نوارهای راویان مرکز اسناد، تحقیقات و نشر دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه به پژوهشگران حوزه مقاومت و دفاع مقدس ارائه میکند.
نویسنده در مقدمه جلد اول نوشت: قرارگاه کربلا پیش از آنکه با ماهیت جدید خود بهعنوان قرارگاه عملیاتی سپاه اعلام موجودیت کند، تحت نام قرارگاه مرکزی کربلا در اوایل جنگ به عنوان یک قرارگاه مشترک میان سپاه، ارتش و جهاد سازندگی، وظیفه هدایت و کنترل همه عملیاتهای جنگ را بر عهده داشت. پیش از آن نیز سپاه با تشکیل ستاد عملیات جنوب در پادگان منتظران شهادت (گلف اهواز) کلیه عملیاتهای جنگ را طرحریزی و هدایت میکرد.
جلد اول کتاب در دو فصل تنظیم شده که فصل اول مربوط به شکلگیری قرارگاه مرکزی کربلا و فصل دوم درباره کارنامه عملیاتی قرارگاه مرکزی کربلا در عملیاتهای آفندی مشترک شامل عملیاتهای ثامنالائمه، طریقالقدس، فتحالمبین، الیبیتالمقدس، رمضان و محرم است.
در مقدمه جلد دوم آمده است: تا قبل از عملیات ثامنالائمه (ع)، سپاه برای نقشآفرینی مؤثر در جنگ، هدایت و کنترل نیروهای خود در محلی به نام گلف در اهواز که آن را پایگاه منتظران شهادت نامگذاری کردند، ستادی تحت عنوان ستاد عملیات جنوب، ابتدا به فرماندهی داود کریمی و سپس به فرماندهی یحیی رحیم صفوی و جانشینی غلامعلی رشید راهاندازی کرد و این ستاد در عملیات ثامنالائمه (ع) ردههای سپاه را هدایت و هماهنگ میکرد.
جلد دوم کتاب شناسنامه قرارگاه کربلا در چهار فصل است که فصل اول به کارنامه عملیاتی قرارگاه کربلا در عملیاتهای آفندی شامل والفجر مقدماتی، والفجر یک، خیبر، بدر، والفجر ۸، تکمیلی والفجر ۸، کربلای ۴، کربلای ۵، تکمیلی کربلای ۵، کربلای ۸ و عملیات بیتالمقدس ۲ اختصاص دارد. فصل دوم درباره کارنامه عملیاتی قرارگاه کربلا در عملیاتهای محدود و منتفیشده است. فصل سوم مربوط به کارنامه عملیاتی قرارگاه کربلا در عملیاتهای بعد از قطعنامه و فصل چهارم درباره کارنامه پدافندی قرارگاه مقدم نیروی زمینی سپاه در جنوب- کربلا پس از اجرای قطعنامه است.
کتاب «شناسنامه قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس» به قلم فضلالله ناصرپور توسط انتشارات مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه در دو جلد و در قطع بیاضی کوچک در ۵۰۰ نسخه به چاپ رسیده که جلد اول ۲۰۸ صفحه و جلد دوم ۶۰۴ صفحه است.