وزارت ارتباطات باید با اجرای سند تسهیم منافع همگان را  در درآمد محتوا لحاظ کند

جوان آنلاین: یک فعال حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان معتقد است کسانی که یکسری روابط دارند، موضوع تسهیم درآمد محتوا را در دست گرفته‌اند و حاضر نیستند آن را به صاحبان اصلی‌اش برگردانند. جامعه باید از منافع اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تسهیم درآمد محتوا بهره ببرد. چیزی که جلوی آن گرفته شده است.



اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» که در بهمن ۱۴۰۳ تصویب شد، یک ضرورت برای اقتصاد دیجیتال کشور است و به باور کارشناسان از مزیت‌های کلیدی این مصوبه می‌توان به ایجاد عدالت اقتصادی اشاره کرد و در صورت اجرای این مصوبه، تولیدکنندگان محتوای بومی که تا پیش از این از درآمد هنگفت ترافیک اینترنت سهمی نداشتند، اکنون شریک درآمد حاصل از بازدید خود می‌شوند. تقویت تولید محتوای داخل نیز از دیگر مزیت‌های اجرای مصوبه مورد بحث است و با تخصیص بخشی از درآمد ترافیک به تولیدکنندگان، انگیزه برای تولید محتوای باکیفیت و فاخر افزایش می‌یابد. همچنین کاهش وابستگی به محتوای خارجی نیز در اثر اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تسهیم درآمد محتوا حاصل می‌شود چراکه در حال حاضر بیش از ۸۰درصد ترافیک مصرفی کشور به محتوای خارجی اختصاص دارد و این مصوبه با مزیت‌بخشی اقتصادی به محتوای داخلی، این عدم تعادل را اصلاح می‌کند.

شهریار ازهاریان‌فر، از فعالان حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان در گفت‌و‌گو با «جوان» ضمن تأیید این موضوع که اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم محتوا ضرورت دارد، تصریح کرد: متأسفانه رانتی بین چند شرکت خاص وجود دارد و همین امر باعث شده است که جلوی اجرای مصوبه را بگیرند.

وی ادامه داد: این رانتی که برای برخی شرکت‌ها ایجاد شده، شبیه غارت و چپاول منابع ملی است. امری که اجازه نمی‌دهد آنچه به نفع مردم است و منافع کشور را تأمین می‌کند، اجرایی شود.

ازهاریان‌فر گفت: بدترین چیزی که می‌تواند برای یک جامعه اتفاق بیفتد، همین است که منافع جمع فدای منافع عده‌ای اندک، اما صاحب رابطه و رانت شود. این عده به کنترل امور می‌پردازند و اسم آن را فرانشیز تولید محتوا گذاشته‌اند که امر درستی نیست.

وی ادامه داد: چندین سال است که از تصویب مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمینه تسهیم درآمد محتوا می‌گذرد و سال گذشته این مصوبه ازسوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. اما عملاً خبری از اجرای آن ازسوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست.

این فعال حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: ما به عنوان کسانی که در حوزه تولید محتوا و فضای مجازی فعالیت می‌کنیم، خواستار اجرای این مصوبه هستیم و نهاد‌های نظارتی باید به موضوع ورود کنند.

ازهاریان‌فر گفت: اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی کاری ندارد. مشکل اینجاست که برخی شرکت‌ها در این موضوع ذی‌نفع هستند و اجازه اجرای آن را نمی‌دهند. تصور نمی‌کنم این شرکت‌ها به راحتی از منافع کلان خود به نفع جامعه کوتاه بیایند.

وی ادامه داد: در چنین وضعیتی نیازمند ورود نهاد‌های نظارتی مانند مجلس به موضوع هستیم تا زمینه برای اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی مهیا شود.

ازهاریان‌فر گفت: اجرای مصوبه سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا به جهات مختلف به نفع کشور است. اجرای این مصوبه زمینه را برای ایجاد عدالت اجتماعی و دسترسی تولیدکنندگان محتوا به منفعت مالی حاصل از محتوایی که تولید کرده‌اند، مهیا می‌کند.

وی ادامه داد: وقتی تولیدکنندگان محتوا بدانند که ما به ازای مالی محتوایی که تولید کرده‌اند را دریافت می‌کنند، انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت پیدا می‌کنند. به این ترتیب، زمینه برای افزایش تولید محتوا و بالا بردن سطح کیفیت محتوای تولیدشده مهیا می‌شود.

این فعال حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: از طریق اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی بستری برای تنظیم امور در این حوزه جدید یعنی تولید محتوا در فضای مجازی کشور به وجود می‌آید. وزارت ارتباطات باید مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر اجرای سند تسهیم درآمد محتوا را اجرایی و عملیاتی کند وگرنه مجلس باید نسبت به عدم اجرای آن ورود کند.

ازهاریان‌فر گفت: در حال حاضر، به طور مثال برای کنسول‌هایی که وارد می‌شوند، عوارض پرداخت می‌شود. این منابع مالی به حساب شرکت‌هایی می‌رود که اصلاً در حوزه بازی‌سازی فعالیت ندارند و تنها به واردات می‌پردازند. اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی می‌تواند زمینه را برای رسیدن منافع مالی به شرکت‌های بازی‌سازی و عامه مردم فراهم کند.