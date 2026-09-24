صدور هشدار زردرنگ هواشناسی؛ افزایش وزش باد و بارش باران در چند استان

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ از افزایش گرادیان فشاری خبر داد. براساس این هشدار، وزش باد نسبتا شدید تا شدید، در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، حاکمیت این شرایط جوی، پنج‌شنبه (۲ مهر) در نوار غربی خوزستان؛ جمعه (۳ مهر) در شمال و نوار شرقی سیستان و بلوچستان، شرق خراسان جنوبی، جنوب و شرق سمنان، قم؛ شنبه (۴ مهر) در شرق خراسان جنوبی، شمال و نوار شرقی سیستان و بلوچستان، یک‌شنبه (۵ مهر) در شرق خراسان جنوبی، شرق و شمال سیستان و بلوچستان دور از انتظار نیست.

احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه در محور‌های کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از مخاطرات این شرایط جوی است.

سازمان هواشناسی به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، احتیاط در عبور از نواحی کوهستانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در تردد‌های جاده‌ای به‌ویژه برای خودرو‌های سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی بویژه گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی را توصیه می‌کند.

فعالیت سامانه بارشی

همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشداری دیگر از فعالیت سامانه‌های بارشی خبر داد. بر اساس این هشدار زرد رنگ، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

حاکمیت این شرایط جوی طی جمعه (۳ مهر) در ارتفاعات استان‌های گیلان و مازندران؛ شنبه (۴ مهر) در ارتفاعات استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان؛ یک‌شنبه (۵ مهر) شمال سمنان و ارتفاعات استان‌های مازندران، گلستان و شرق تهران دور از انتظار نیست.

در این شرایط جوی، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی جاده‌ها وجود دارد.

سازمان هواشناسی به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، عدم توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفر‌های برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیرو‌های امدادی و شهرداری‌ها را توصیه می‌کند.

هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.