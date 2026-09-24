جوان آنلاین: پنجمین روز بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا روزی درخشان برای کاروان کشورمان بود و ۳ طلا، ۷ نقره و ۲ برنز به مدالهای کشورمان افزوده شد.
فاطمه مجلل در ماده تک نفره سبک وزن روئینگ بانوان، زینب نوروزی و کیمیا زارعی در دو نفره سبک وزن روئینگ زنان و سهیل موسوی در ووشو مدال طلا را به گردن آویختند. نوروزی و زارعی در دونفره سنگین وزن زنان، امیرحسین محمودپور در تک نفره سبک وزن روئینگ آقایان، تیم چهارنفره روئینگ زنان با ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب، آرمان خدایی در ژیمناستیک و سوگند سینکایی، عرفان محرمی و شجاع پناهی در ووشو مدال نقره کسب کردند.
مجلل در روئینگ تک نفره سنگین وزن بانوان و صادق صمیمی در پرتاب دیسک مردان مدال برنز را به دست آوردند تا حاصل تلاش کاروان ورزش ایران تا روز ششم به ۶ مدال طلا، ۱۰ مدال نقره و ۴ مدال برنز باشد.
در جدول توزیع مدالها چین با کسب ۸۰ طلا، ۳۰ نقره و ۲۰ برنز صدرنشین است و کشورهای ژاپن و کره جنوبی ردههای دوم و سوم را در اختیار دارند. قزاقستان و ازبکستان رتبههای چهارم و پنجم ردهبندی را به خود اختصاص دادهاند و ایران با مدالهای روز پنجم، به جایگاه ششم قاره کهن صعود کرده است.
جدول توزیع مدالهای بازیهای آسیایی در پایان روز پنجم به شرح زیر است: