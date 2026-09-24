کد خبر: 1381309
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

کمیسیون اروپا درباره محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا هشدار داد

3 کمیسیون اروپا با ابراز نگرانی درباره گزارش‌ها از برنامه آمریکا برای ممنوعیت موقت صادرات گازوئیل، هشدار داد هرگونه اختلال در تجارت انرژی می‌تواند به بازار‌های سوخت و اقتصاد دو سوی اقیانوس اطلس آسیب بزند و بر ضرورت مشورت واشنگتن با شرکای اروپایی تاکید کرد.

جوان آنلاین: از خبرگزاری آناتولی، کمیسیون اروپا روز پنجشنبه درباره گزارش‌های منتشرشده مبنی بر برنامه آمریکا برای محدود کردن صادرات گازوئیل ابراز نگرانی کرد و هشدار داد اختلال در تجارت انرژی می‌تواند به اقتصاد اتحادیه اروپا و آمریکا آسیب بزند.

به گزارش ایرنا، اولوف گیل سخنگوی کمیسیون اروپا، در نشست خبری روزانه گفت: اتحادیه اروپا با نگرانی گزارش‌های مربوط به برنامه آمریکا برای ممنوعیت صادرات گازوئیل از جمله صادرات به اتحادیه اروپا را دنبال می‌کند.

گیل افزود: همکاری اتحادیه اروپا و آمریکا در حوزه انرژی قوی، باثبات و سودمند برای هر دو طرف است. هرگونه اختلال در این همکاری می‌تواند بر هر دو طرف تاثیر منفی بگذارد.

او همچنین گفت تماس‌های مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا با دولت آمریکا همچنان ادامه دارد.

وی تاکید کرد: انتظار داریم شرکای نزدیک، پیش از اتخاذ اقداماتی که بر بازار‌های مشترک تاثیر می‌گذارد با یکدیگر مشورت کنند.

گیل در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تاثیر این طرح بر توافق‌های گسترده‌تر انرژی میان اتحادیه اروپا و آمریکا، تاکید کرد که این برنامه هنوز قطعی نشده است.

او گفت: هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

گیل افزود اتحادیه اروپا در بالاترین سطوح به مقام‌های آمریکایی اعلام کرده است که ممنوعیت صادرات گازوئیل را اقدامی نامناسب می‌داند.

آنا کایسا ایتکونن دیگر سخنگوی کمیسیون اروپا نیز گفت اتحادیه اروپا بازار سوخت و میزان عرضه را به همراه کشور‌های عضو از نزدیک زیر نظر دارد، اما «در حال حاضر کمبود مشخصی در زمینه گازوئیل در اتحادیه اروپا وجود ندارد.»

ایتکونن گفت آمریکا در ماه اوت (مرداد/شهریور) حدود ۵۰ درصد از واردات گازوئیل اتحادیه اروپا را تامین کرده است.

قرار است گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا هفته آینده برای بررسی وضعیت بازار سوخت در کشور‌های عضو تشکیل جلسه دهد.

نشریه پولیتیکو روز چهارشنبه (یکم مهرماه) به نقل از منابع آگاه از این طرح گزارش داد دولت ترامپ در حال آماده‌سازی ممنوعیت ۹۰ روزه صادرات گازوئیل است تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر (۱۲ آبان)، قیمت سوخت در آمریکا را کاهش دهد.

کاخ سفید این گزارش را رد کرد، در حالی که تولیدکنندگان سوخت هشدار داده‌اند چنین ممنوعیتی در نهایت می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود.

برچسب ها: کمیسیون اروپا ، گازوئیل ، آمریکا
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