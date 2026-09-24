دستگیری یک کلاهبردار پس از فرار با ۲۲ کیلو طلا

جوان آنلاین: سرهنگ مسلم میراحمدی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: متهم اصلی پس از جلب اعتماد تعدادی از فعالان این بازار، حدود ۲۲ کیلوگرم طلا دریافت و متواری شده بود که با اقدامات تخصصی پلیس دستگیر شد. در پی ارجاع پرونده کلاهبرداری در معاملات طلا به اداره چهاردهم پلیس آگاهی، کارآگاهان تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی و دستگیری متهم اصلی آغاز کردند.

به گزارش تسنیم، وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با جلب اعتماد تعدادی از فعالان بازار طلا، حدود ۲۲ کیلوگرم طلا دریافت کرده و پس از آن متواری شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و رصد خطوط تلفن، سرنخ‌هایی از محل تردد متهم به دست آوردند و مشخص شد وی قصد مراجعه به محدوده خیابان انقلاب را دارد. تیمی از کارآگاهان با استقرار نامحسوس در محل، چند ساعت تحت نظر گرفتن محدوده را در دستور کار قرار دادند و سرانجام متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

اعتراف متهم و شناسایی ۲ همدست

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: متهم در ابتدا منکر اتهام خود بود، اما پس از مواجه شدن با مستندات و مدارک پلیس، به ارتکاب جرم اعتراف کرد.

وی افزود: در ادامه تحقیقات، ۲ همدست دیگر متهم نیز شناسایی شدند که یکی از آنها در محدوده فلکه دوم تهرانپارس و متهم سوم در خیابان سراج تهرانپارس شناسایی و دستگیر شدند.

میراحمدی در پایان تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی برای کشف اموال مالباختگان و شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده با جدیت ادامه دارد.