فراکسیون وابسته به حزب‌الله در پارلمان لبنان ضمن تقدیر از تلاش‌ها و جان‌فشانی‌های سایر محور‌های مقاومت در فلسطین و ایران، با آرمان‌های شهدای مقاومت تجدید عهد کرده و بر حمایت قاطع خود از رهبران مقاومت تاکید کرد.

جوان آنلاین: فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان امروز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای که در آستانه دومین سالروز شهادت ۲ دبیرکل حزب‌الله، شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله و شهید سید هاشم صفی الدین، جانشین او ضمن تجدید عهد با شهداء، رهبران، نیرو‌های دلاور، مجروحان فداکار، اسرای شجاع و خانواده‌های محترم آنها، بر حمایت قاطع خود از رهبران مقاومت اسلامی و حزب‌الله و در راس آنها شیخ نعیم قاسم، دبیرکل این حزب تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الاخبار چاپ لبنان، فراکسیون وفاداری به مقاومت در انتقاد از عملکرد دولت اعلام کرد، دولت چه با خودداری از صدور فرمان به ارتش برای دفاع از کشور و مردم و چه با عمل نکردن به اساسی‌ترین وظایف خود در هدایت مسیر دیپلماسی لبنان، دغدغه‌های اصلی سیاسی در مورد لزوم مقابله مناسب با حملات مستمر اسرائیل را رها کرده است.

این فراکسیون وابسته به حزب‌الله لبنان، ضمن محکومیت تداوم حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری و نیز حملات شهرک‌نشین‌های صهیونیست به مسجد الاقصی، همدستی جامعه جهانی و سکوت کشور‌های عربی در برابر این تجاوزات را محکوم کرده و بار دیگر اعلام کرد، ما به مردم شریف فلسطین و گروه‌های مقاومت و فداکاری‌ها و مقاومت آنها در برابر حملات و جنایات رژیم اشغالگر باور داریم و آنها را الگوی واقعی مقاومت، جهاد و صبر تا پیروزی و آزادی می‌دانیم.

فراکسیون وفاداری به مقاومت در ادامه نیز پایداری و مقاومت ملت شریف ایران در برابر تشدید حملات آمریکا و محاصره غرب را ستود و اعلام کرد: ما به جمهوری اسلامی ایران، رهبر، رئیس جمهور، دولت، سپاه پاسداران، ارتش و مردم آن اطمینان کامل داریم و بر این باور هستیم که موضعگیری‌های ثبات آنها که از ایمان به خدا و باور‌های عمیق اسلامی نشأت گرفته، ضامن پیروزی بر دشمنان در منطقه است.