کد خبر: 1381306
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۴
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم تبعات جنگ افروزی علیه ایران؛ قیمت گازوئیل در اروپا رکورد زد

2 در پی محدودیت‌های حوزه انرژی در نتیجه جنگ افروزی آمریکا در منطقه، کمیسیون اروپا اعلام کرد که قیمت گازوئیل در جایگاه‌های سوخت اتحادیه اروپا، رکورد جدیدی را ثبت کرده است.

جوان آنلاین: بر اساس تحلیلی که خبرگزاری فرانسه از داده‌های ملی منتشرشده توسط کمیسیون اروپا در روز پنج‌شنبه منتشر کرده است، قیمت گازوئیل (دیزل) در جایگاه‌های سوخت اتحادیه اروپا به رکورد جدید ۲.۲۳ یورو برای هر لیتر رسید. این در حالی است که این رقم در هفته قبل ۲.۱۶ یورو بود.

بر پایه این داده‌ها که از سال ۲۰۰۵ به صورت هفتگی منتشر می‌شوند، قیمت‌های بی‌سابقه‌ای در ۱۹ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا ثبت شده است که ناشی از شوک‌های انرژیِ حاصل از جنگ در خاورمیانه و جنگ بین روسیه و اوکراین است.

دانمارک و فنلاند بالاترین قیمت‌ها را ثبت کردند؛ به‌طوری که قیمت هر لیتر گازوئیل در هر یک از این دو کشور به ۲.۵۶ یورو رسید و پس از آن آلمان (۲.۴۶ یورو)، بلژیک و فرانسه (حدود ۲.۴۰ یورو) و ایتالیا (حدود ۲.۳۰ یورو) قرار دارند.

سایر کشور‌ها مانند اسپانیا و سوئد نیز شاهد افزایش قیمت‌ها بودند، اما قیمت‌ها در این کشور‌ها هنوز از اوج ثبت‌شده در سال ۲۰۲۲، پس از جنگ روسیه و اوکراین، پایین‌تر است.

این داده‌ها توسط «بولتن نفت» وابسته به کمیسیون اروپا و پس از دریافت از مقامات ملی کشور‌ها منتشر می‌شود و منعکس‌کننده سطح قیمت‌ها در جایگاه‌های سوخت در آغاز هفته یا پایان هفته قبل از آن است.

در آمریکا نیز قیمت گازوئیل در این هفته به رکورد ۶.۵۲ دلار برای هر گالن جهش کرد که نسبت به سال گذشته که حدود ۳.۶۹ دلار بود، افزایشی نزدیک به ۷۶ درصد را نشان می‌دهد. این موضوع باعث شده هزینه‌های سوخت در هفته‌های منتهی به انتخابات میان‌دوره‌ای، به یک معضل فزاینده اقتصادی و سیاسی تبدیل شود.

دولت دونالد ترامپ در حال بررسی اعمال ممنوعیت ۹۰ روزه بر صادرات گازوئیل است که به لحاظ تئوری، امکان حفظ مقادیر بیشتری از سوخت در داخل آمریکا را برای تلاش جهت مهار قیمت‌ها فراهم می‌کند.

بازار‌های سوخت طی ماه‌های گذشته در معرض مجموعه‌ای از شوک‌های همزمان قرار گرفته‌اند. جریان انرژی از طریق تنگه هرمز و باب‌المندب کاهش یافته و پالایشگاه‌هایی در خاورمیانه آسیب دیده‌اند. این در حالی است که اوکراین پالایشگاه‌های روسیه را هدف قرار داده و چین نیز محدودیت‌هایی متوالی بر صادرات فرآورده‌های نفتی پالایش شده اعمال کرده است که همگی با کاهش برخی محموله‌ها توسط ژاپن و کره جنوبی همزمان شده‌اند.

برچسب ها: قیمت گازوئیل ، اروپا ، جنگ ایران
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