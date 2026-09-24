کد خبر: 1381304
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش قاطع ایران به ادبیات نامناسب نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر

3 ماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در واکنش به استفاده نماینده استرالیا از ادبیات نامناسب درباره ایران، سخنان وی را قطع و به کاربرد واژه «رژیم» برای جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرد.

جوان آنلاین: نماینده ایران بلافاصله پس از آنکه نماینده استرالیا در جریان سخنان خود از واژه «رژیم» برای اشاره به جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد، با طرح تذکری آیین‌نامه‌ای خواستار رعایت موازین دیپلماتیک و استفاده از نام رسمی کشور‌های عضو سازمان ملل متحد شد.

به گزارش ایرنا، وی خطاب به رئیس جلسه گفت: هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران مایل است توجه این نشست را به موضوعی مهم از منظر آیین‌نامه‌ای و دیپلماتیک درباره ادبیات به‌کاررفته در این صحن جلب کند.

نماینده ایران افزود: در سازمان ملل متحد از کشور‌های عضو انتظار می‌رود بر اساس موازین پذیرفته‌شده نزاکت دیپلماتیک و احترام متقابل با یکدیگر سخن بگویند که استفاده از نام‌های رسمی کشور‌ها نیز بخشی از همین موازین است.

وی تصریح کرد: جایگزینی تعمدی نام رسمی کشور‌ها با اصطلاحات دارای سوگیری سیاسی یا تحقیرآمیز، از جمله واژه «رژیم»، با موازین و مقررات حاکم بر این شورا همخوانی ندارد.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در ادامه از رئیس جلسه خواست با رعایت مقررات و موازین دیپلماتیک، شأن شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را حفظ کند.

رئیس جلسه نیز در واکنش به این تذکر، بر ضرورت رعایت ادبیات مناسب و موازین حاکم بر نشست تأکید کرد.

پس از اعتراض هیأت جمهوری اسلامی ایران، در ادامه جلسه نمایندگان دیگر کشور‌ها از به‌کارگیری چنین ادبیاتی درباره ایران خودداری کردند.

برچسب ها: ایران ، سازمان ملل ، استرالیا
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