سید عمار حکیم در قاهره با السیسی دیدار کرد

رئیس جریان حکمت ملی عراق در سفر به قاهره با عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کرد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق در سفر به قاهره با عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار و درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کرد.

به گزارش مهر، سیدعمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر درباره تحولات منطقه گفت‌و‌گو و بر خواست عراق برای دور ماندن از پیامد‌های منفی این تحولات تاکید کرد.

السیسی در این دیدار به حکیم اطمینان داد که مصر از اقداماتی که دولت عراق برای حفظ حاکمیت، وحدت ارضی و امنیت این کشور اتخاذ می‌کند، حمایت می‌کند.

همچنین رئیس جمهور مصر از نقش سازنده حکیم در تقویت ثبات و دفاع از منافع ملی عراق قدردانی کرد.

رئیس جمهور مصر همچنین بر اهمیت ادامه ایفای نقش سازنده عراق برای تقویت امنیت جمعی در کشور‌های عربی و محافظت از توانمندی‌های ملت‌های منطقه با توجه به تحولات منطقه‌ای و پیامد‌های این تحولات بر کشور‌های منطقه، تاکید کرد.

در این دیدار‏، حسن رشاد رئیس دستگاه اطلاعات مصر، محسن حکیم معاون رئیس جریان حکمت ملی عراق، احمد حکیم مشاور رئیس جریان حکمت ملی و قحطان طه جنابی سفیر عراق در قاهره حضور داشتند.