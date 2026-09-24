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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

واشنگتن‌پست: انزوای بی‌سابقه، نتانیاهو را احاطه کرده است

5 روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو پیش از سخنرانی خود در سازمان ملل و انتخابات کنست ۲۰۲۶، با انزوای بین‌المللی فزاینده و تنش با رئیس جمهور آمریکا رو‌به‌رو است.

جوان آنلاین: روزنامه آمریکایی واشنگتن پست امروز پنجشنبه تأکید کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تنها چند هفته پیش از انتخابات حساس و پیش از سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در روز پنجشنبه، که لحظه‌ای سرنوشت‌ساز برای آینده سیاسی او و رژیم اوست، با سطوح جدید و بی‌سابقه‌ای از انزوای بین‌المللی رو‌به‌رو است.

به گزارش ایسنا، این روزنامه گزارش داد که این انزوا با تنش قابل توجه در روابط نتانیاهو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همزمان شده است. این دو نفر از زمان انتخاب ترامپ در سال ۲۰۲۴ در مورد غزه و اخیراً در مورد جنگ علیه ایران، با توجه به اینکه درگیری‌های جاری بازار‌های جهانی انرژی را به بحران کشانده است، اختلاف نظر داشته‌اند.

این گزارش توضیح داد که نتانیاهو قصد ندارد در طول سفر خود به نیویورک با ترامپ ملاقات کند. قرار است او روز پنجشنبه وارد آمریکا شود و برخلاف سفر‌های قبلی خود که مدت طولانی‌تری در آنجا می‌ماند، بدون اقامت شبانه مستقیماً به فلسطین اشغالی بازگردد.

در همین زمینه، جسی واینبرگ، محقق متخصص روابط ایالات متحده و خاورمیانه در موسسه مطالعات امنیت ملی، به واشنگتن پست گفت: «این واقعیت که این سفر فقط یک روزه است و این واقعیت که ترامپ با او ملاقات نخواهد کرد، وضعیت مشکل‌سازی را که اسرائیل و رهبری آن در حال حاضر در آن قرار دارند، برجسته می‌کند.»

او افزود: «اسرائیل در موقعیت متزلزلی قرار دارد.»

تضعیف موضع بین‌المللی و افزایش خشم از وقایع غزه و شهرک‌سازی

روزنامه واشنگتن پست همچنین خاطرنشان کرد که این انزوا تعجب‌آور نیست، به ویژه در سازمان ملل متحد، جایی که سال گذشته مجمع عمومی شاهد خروج بیش از ۱۰۰ دیپلمات از بیش از ۵۰ کشور در اعتراضی غیرمعمول و شدید به محض ورود نتانیاهو بود.

این روزنامه افزود که در ماه‌های اخیر، جایگاه بین‌المللی رژیم صهیونیستی در بحبوحه انتقاد شدید از رفتار آن در جریان حمله به غزه، همراه با افزایش خشم بین‌المللی نسبت به گسترش شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری و خشونت‌های انجام شده توسط شهرک‌نشینان صهیونیست در آنجا، همچنان رو به کاهش بوده است.

به عنوان بخشی از اقدامات تنبیهی، ۱۲ کشور، از جمله بریتانیا، کانادا و فرانسه، در این ماه تحریم‌هایی را علیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین اعلام کردند. این روزنامه به نقل از ادوارد میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، پس از اعلام این اقدامات، گفت که «از آنچه در فلسطین در برابر چشمان جامعه بین‌المللی» در غزه و کرانه باختری رخ داده است، عمیقاً شرمنده است.

فرسایش حمایت واشنگتن و انتقادات داخلی در اراضی اشغالی

واینبرگ در مورد حمایت ایالات متحده به این روزنامه گفت که با وجود روابط نزدیک مداوم بین دو طرف و ارتش‌هایشان، حمایت ایالات متحده از اسرائیل به پایین‌ترین حد خود رسیده است و تل‌آویو نمی‌تواند این را نادیده بگیرد. او تأکید کرد که اجماع فزاینده‌ای در بین دوستان رژیم صهیونیستی در واشنگتن وجود دارد که «اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد، اسرائیل با مشکل بزرگی رو‌به‌رو خواهد شد.»

در این گزارش آمده است که با نزدیک شدن به انتخابات، منتقدان داخلی نتانیاهو، او و تندرو‌های کابینه‌اش را به خاطر وجهه بین‌المللی مخدوش اسرائیل سرزنش می‌کنند.

یک نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو که در ماه آوریل منتشر شد، نشان داد که ۶۰ درصد از بزرگسالان آمریکایی دیدگاه منفی نسبت به رژیم صهیونیستی دارند و درخواست‌ها در میان قانونگذاران آمریکایی برای تغییرات اساسی در کمک‌های نظامی به تل‌آویو رو به افزایش است.

در همین حال، زهران ممدانی، شهردار نیویورک، منتقد صریح رژیم صهیونیستی، بار‌ها در طول مبارزات انتخاباتی خود متعهد به اجرای حکم بازداشت دادگاه بین‌المللی کیفری برای نتانیاهو شده، و نتانیاهو از ترس بازداشت قرار است احتمالا در یک پایگاه نظامی فرود آید.

تحریم تسلیحاتی و بایکوت توسط کشور‌های اروپایی

روزنامه واشنگتن پست همچنین گزارش داد که در اروپا، اسپانیا و ایتالیا در هفته‌های پس از عملیات فلسطینی طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و واکنش جنایتکارانه تل‌آویو خواستار محدودیت فروش اسلحه به رژیم صهیونیستی شدند، در حالی که تعدادی از کشورها، از جمله فرانسه و بریتانیا، سال گذشته کشور فلسطین را به رسمیت شناختند.

طبق این گزارش، در جبهه فرهنگی هم تنش‌ها و بایکوت‌ها گسترش یافته و ایرلند برای دومین سال متوالی، در اعتراض به مشارکت صهیونیست‌ها، تحریم مسابقه آواز یوروویژن را برای سال بعد اعلام کرد. هلند، ایسلند، اسلوونی و اسپانیا هم در سال ۲۰۲۶ به تحریم این مسابقه پیوستند.

برچسب ها: واشنگتن پست ، نتانیاهو ، سازمان ملل
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