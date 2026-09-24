کد خبر: 1381296
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

حملات هوایی به مناطقی در عربستان

23 رسانه‌های مختلف از فعال شدن آژیر‌های هشدار در عربستان و شنیده شدن صدای انفجار‌هایی در طائف خبر دادند.

جوان آنلاین: عربستان امروز پنج‌شنبه مدعی شد که حملات هوایی «از خاک یمن» به نقاطی در تبوک، ینبع، جده، خمیس مشیط و طائف انجام شده است.

به گزارش ایسنا، به گزارش رسانه‌های عربستانی، با توجه به احتمال حملات هوایی، آژیر‌های هشدار در مناطق مختلف عربستان به صدا درآمدند.

همچنین دیگر رسانه‌ها اعلام کردند که در پی شلیک موشک‌های بالستیک به مواضعی در عربستان از جمله طائف، صدای انفجار‌هایی در این منطقه شنیده شد.

در همین رابطه برخی رسانه‌ها از حمله موشکی به بندر ینبع عربستان خبر دادند.

سایر رسانه‌ها نیز اعلام کردند که در پی حمله موشکی اخیر به طائف و احتمال آسیب به فرودگاه آن، در حال حاضر هواپیما‌ها نمی‌توانند در این فرودگاه به زمین بنشینند.

رسانه‌های سعودی نیز بار دیگر با سوء استفاده از قداست و جایگاه شهر مکه مکرمه برای مسلمانان جهان، آژیر‌های هشدار را در این شهر مقدس به صدا درآوردند و از قداست این شهر در راستای تبلیغات سیاسی دروغین خود علیه نیرو‌های مسلح یمن استفاده کردند.

تاکنون رسانه‌های وابسته به صنعاء انجام چنین حملاتی را تایید نکرده و بیانیه‌ای در این خصوص منتشر نکرده‌اند.

برچسب ها: حمله هوایی ، انفجار ، عربستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

تحلیلگر سابق سیا: ایران در هرمز پیروز شده است

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

کشور مهیای پاییز پرباران است

جاعلان مشغول کارند

تناقضات دعوت به وحدت!

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند

آشوب تنگه‌ها در جهان

شکوفایی مقاومت در بستر پیروزی ملت ایران

قوی شدن تنها راه ناامید کردن دشمن است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار