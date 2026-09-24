حملات هوایی به مناطقی در عربستان

جوان آنلاین: عربستان امروز پنج‌شنبه مدعی شد که حملات هوایی «از خاک یمن» به نقاطی در تبوک، ینبع، جده، خمیس مشیط و طائف انجام شده است.

به گزارش ایسنا، به گزارش رسانه‌های عربستانی، با توجه به احتمال حملات هوایی، آژیر‌های هشدار در مناطق مختلف عربستان به صدا درآمدند.

همچنین دیگر رسانه‌ها اعلام کردند که در پی شلیک موشک‌های بالستیک به مواضعی در عربستان از جمله طائف، صدای انفجار‌هایی در این منطقه شنیده شد.

در همین رابطه برخی رسانه‌ها از حمله موشکی به بندر ینبع عربستان خبر دادند.

سایر رسانه‌ها نیز اعلام کردند که در پی حمله موشکی اخیر به طائف و احتمال آسیب به فرودگاه آن، در حال حاضر هواپیما‌ها نمی‌توانند در این فرودگاه به زمین بنشینند.

رسانه‌های سعودی نیز بار دیگر با سوء استفاده از قداست و جایگاه شهر مکه مکرمه برای مسلمانان جهان، آژیر‌های هشدار را در این شهر مقدس به صدا درآوردند و از قداست این شهر در راستای تبلیغات سیاسی دروغین خود علیه نیرو‌های مسلح یمن استفاده کردند.

تاکنون رسانه‌های وابسته به صنعاء انجام چنین حملاتی را تایید نکرده و بیانیه‌ای در این خصوص منتشر نکرده‌اند.