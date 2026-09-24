کد خبر: 1381295
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تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۶
اقتصاد » اخبار کلی

ادامه روند صعودی قیمت نفت

3 قیمت نفت در معاملات روز پنج‌شنبه بازار جهانی، در شرایطی که سرمایه‌گذاران بر ابهامات موجود پیرامون احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل از سوی آمریکا متمرکز شدند، بیش از دو درصد افزایش یافت.

جوان آنلاین: قیمت معاملات آتی نفت خام برنت با ۲.۴۳ دلار معادل ۲.۳۶ درصد افزایش، به ۱۰۵.۵۱ دلار در هر بشکه رسید و قیمت معاملات آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ۱.۷۴ دلار معادل ۱.۸۹ درصد افزایش، تا مرز ۹۳.۹۰ دلار در هر بشکه صعود کرد.

قیمت معاملات آتی گازوئیل در اروپا روز پنج‌شنبه، در سایه ابهامات مربوط به احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل توسط آمریکا، همچنان در سطوح نزدیک به بالاترین حد تاریخی خود باقی ماند. یک مقام کاخ سفید روز چهارشنبه گزارش‌های حاکی از آماده‌سازی طرحی برای ممنوعیت ۹۰ روزه صادرات گازوئیل توسط آمریکا را تکذیب کرده بود.

تحلیلگران و ناظران بازار هشدار داده‌اند که چنین ممنوعیتی تاثیر ناچیزی بر کاهش قیمت‌های بالای انرژی خواهد داشت و می‌تواند وضعیت عرضه جهانی را وخیم‌تر کرده و اختلالات بیشتری در اقتصاد‌ها ایجاد کند.

پریانکا ساچدوا، مدیر بخش بینش بازار در شرکت «فیلیپ نووا» گفت که وضعیت بازار فیزیکی نفت هنوز با شرایط کاملا عادی فاصله زیادی دارد. او افزود: «نفت برنت همچنان از نرخ ریسک ژئوپلیتیک بالاتری برخوردار است، زیرا نفت خام بین‌المللی مستقیما در معرض اختلالات خاورمیانه و تنگه هرمز قرار دارد، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدیت، از مزیت عرضه نسبتا مصون و داخلی آمریکا بهره می‌برد.»

بر اساس گزارش رویترز، داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که ذخایر فرآورده‌های میان‌تقطیری این کشور، شامل گازوئیل و نفت گرمایشی، در هفته گذشته با ۴۲۸ هزار بشکه کاهش، به ۱۰۷.۴ میلیون بشکه رسیده است. در همین حال، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته با ۳ میلیون بشکه افزایش، به ۴۲۶٫۴ میلیون بشکه رسید که برخلاف پیش بینی تحلیلگران از کاهش ۶۴۱ هزار بشکه‌ای این ذخایر بود.

برچسب ها: قیمت نفت ، نفت خام برنت ، آمریکا
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