جوان آنلاین: روزنامه استاندارد در مطلبی به سختگیری‌ها در جوامع اروپایی در مسیر اجرای قانون منع حجاب پرداخته و نوشت: قانون ممنوعیت حجاب برای دختران زیر ۱۴ سال حدود دو هفته است که در مدارس شرق اتریش به اجرا گذاشته شده است. این ممنوعیت همچنین به مدت یک هفته در بقیه کشور برقرار شده است.

به گزارش تسنیم، طبق گزارش‌ها، یک شکایت و حدود ۹۰ تخلف در این ارتباط که به مقامات آموزشی گزارش شده است، اندکی پس از شروع سال تحصیلی در حال بررسی است.

فراتر از این، معلمان گزارش می‌دهند که گفت‌و‌گو‌هایی با والدین انجام شده است و دانش‌آموزان آسیب‌دیده از این قانون اکنون به جای روسری، با پوشش‌های دیگری مانند کلاه یا روسری به کلاس می‌آیند.

وزارت آموزش و پرورش اتریش به ریاست کریستوف ویدرکر (نئوس)، نیز در حال رسیدگی این موضوع است. این وزارتخانه اعلام کرد: علاوه بر اشکال شناخته‌شده و معمول روسری طبق سنت‌های اسلامی، روسری‌ها، شال‌ها یا موارد مشابه دیگر نیز می‌توانند «روسری طبق سنت‌های اسلامی» در نظر گرفته شوند. این وزارتخانه اعلام کرده است که عوامل تعیین‌کننده، هدف و نحوه پوشیدن آنها هستند.

وزارت آموزش و پرورش اتریش اعلام کرد: اینکه آیا پوشش سر با انگیزه مذهبی در نظر گرفته می‌شود به مورد خاص بستگی دارد و باید در چارچوب نحوه پوشیدن آن، توضیح دانش‌آموز و موقعیت خاص ارزیابی شود.

این وزارتخانه اعلام کرد: اگر کلاه هم به عنوان یک زیرپوش مذهبی معمولی برای اطمینان از دیده نشدن مو استفاده شود و بخشی از یک پوشش با انگیزه مذهبی باشد، در آن صورت مشمول این ممنوعیت می‌شود.

طبق گفته این وزارتخانه، اگر معلمی به پیشینه مذهبی دانش‌آموزی مشکوک شود، روال کار باید مانند دانش‌آموزی باشد که روسری می‌پوشد: ابتدا، گفت‌و‌گو با والدین یا قیم؛ اگر این گفت‌و‌گو‌ها به توافق نرسد، موضوع باید به اداره آموزش و پرورش منطقه‌ای گزارش شود.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که مدارس می‌توانند مقررات خود را در مورد رفتار‌ها یا ظواهر خاص (مانند لباس یا پوشش سر) در چارچوب قوانین مدرسه خود وضع کنند. این می‌تواند شامل، به عنوان مثال، ممنوعیت عمومی کلاه باشد.

اتریش در ممنوعیت حجاب در مدارس برای کودکان تا سن ۱۴ سال سخت‌گیر است.

وضعیت در فرانسه نیز جایی که دانش‌آموزان از پوشیدن روسری در کلاس درس منع شده‌اند مشابه است. با این حال، قانون فرانسه نه تنها علیه حجاب، بلکه علیه «نماد‌های مذهبی آشکار» به طور کلی است.

از سال ۲۰۰۴، پوشیدن نماد‌ها یا لباس‌هایی که به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد آشکارا وابستگی مذهبی خود را نشان دهند، در مدارس ابتدایی و متوسطه دولتی فرانسه ممنوع شده است. این امر در مورد سایر ادیان از جمله کیپا، صلیب‌های بزرگ و عمامه‌های سیک نیز صدق می‌کند.

علاوه بر این، از سال ۲۰۱۰، پوشیدن لباس‌هایی که قرار است صورت را بپوشانند در ملاء عام در فرانسه غیرقانونی بوده است. این امر در درجه اول مربوط به نقاب و برقع است.

ایتالیا نیز قصد دارد این رویکرد را در پیش بگیرد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها قرار است پوشیدن نقاب در مدارس این کشور ممنوع شود. بر اساس این گزارش، جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در یک رویداد جوانان حزب خود، برادران ایتالیا، قانونی را اعلام کرد که بر اساس آن، استفاده از برقع و نقاب در کلاس‌های درس ممنوع خواهد شد. این طرح قرار است به زودی به کابینه ارائه شود.

برخلاف مقررات اتریش، محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده در ایتالیا همه انواع روسری را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه فقط لباس‌هایی را که کاملاً صورت را می‌پوشانند، شامل می‌شود.

قانون بلغارستان هم از سال ۲۰۱۶ پوشیدن لباس‌هایی که بخشی یا تمام صورت را در ملاء عام می‌پوشاند، ممنوع کرده است.

این قانون که به «قانون برقع» معروف است، پس از یک سری حملات تروریستی در اروپای غربی توسط مجلس ملی تصویب شد.

در حالی که بلغارستان ممنوعیت سراسری ندارد، مدارس می‌توانند در مقررات مدرسه خود، ضوابط پوشش را تعیین کنند. در سال ۲۰۱۶، امینه ۱۶ ساله اهل والکوسل در بلغارستان تصمیم گرفت در کلاس روسری بپوشد. مدرسه پوشیدن روسری و لباس‌های نمادین مذهبی را ممنوع کرده بود. پس از آنکه این دختر از برداشتن روسری خود امتناع کرد، اخراج شد. پرونده وی تا دیوان عالی اداری پیش رفت. این اختلاف اداری به نفع مدرسه به پایان رسید.

اسپانیا البته هیچ قانون سراسری برای ممنوعیت حجاب در مدارس ندارد. با این حال، مؤسسات آموزشی می‌توانند قوانین خود را، مشروط بر اینکه حق آزادی مذهبی را نقض نکنند وضع کنند.