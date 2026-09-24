جوان آنلاین: مرکز تحقیقات اندیشکده آمریکایی «رند» تاکید کرد، نیروهای مسلح یمن در موقعیتی هستند که میتوانند مسیر مرحله بعدی درگیری میان ایران و آمریکا را شکل دهند.
به گزارش ایسنا، این مرکز اعلام کرد، با بسته شدن واقعی تنگه هرمز توسط ایران، نیروهای مسلح یمن اکنون در موقعیتی قرار دارند که از قدرت استثنایی برخوردار شدهاند.
رند در گزارش خود از جامعه بینالملل دعوت کرد با نیروهای مسلح یمن به عنوان یک بازیگر موثر و عملگرا که مطابق با منافع خود عمل میکند، رفتار کند.
در ادامه این گزارش آمده است، نیروهای مسلح یمن مهارت و هوشمندی خود را در انتخاب زمان مشارکت در درگیریها یا تشدید آنها که بر اساس منافع خودشان است، نشان دادهاند.
همچنین در گزارش یاد شده آمده است، آنها این مرحله را فرصتی برای تقویت موضع خود در برابر عربستان در مذاکراتی میدانند که با هدف دستیابی به یک توافق سیاسی برای جنگ یمن آغاز شد.
نیروهای مسلح یمن وابسته به جنبش انصارالله در این کشور در پاسخ به حملات عربستان و محاصرهای که سالها است به این کشور تحمیل کرده، سیاست «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» را در پیش گرفتهاند.