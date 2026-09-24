رئیس‌جمهور اوکراین در واکنش به پرسش خبرنگاران روس درباره زمان سفر احتمالی به مسکو، با لحنی تند و تهدیدآمیز پاسخ داد.

جوان آنلاین: «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در واکنش به پرسش خبرنگاران روس درباره زمان سفرش به مسکو با لحنی تند تهدید به تداوم حملات موشکی علیه روسیه کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش «کلش ریپورت»، خبرنگاران روس در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با فریاد از زلنسکی پرسیدند که چه زمانی قصد دارد به مسکو سفر کند. زلنسکی هم در پاسخ گفت: «با یک موشکِ لعنتی!»

این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که کرملین بار‌ها اعلام کرده دیدار میان رئیس‌جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تنها در مسکو امکان‌پذیر است و هرگونه گزینه جایگزین برای مذاکرات را رد کرده است.

زلنسکی در همان روز همچنین مدعی شد که پوتین قصد تصرف «اودسا»، «خارکیف»، «دنیپرو» و دیگر شهر‌های اوکراین را دارد و بحران و بی‌ثباتی در جهان را نتیجه سیاست‌های رهبر روسیه دانست.