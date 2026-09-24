جوان آنلاین: این روزنامه اسپانیایی گزارش داد که این عملیات ادعایی میتواند شامل پهپادهای ژربرا باشد که در کشتیهای تجاری پنهان شده و از دریای مدیترانه پرتاب میشوند. منبعی نزدیک به وزارت دفاع لیتوانی به ال موندو گفت که پرتاب پهپادها از یک کشتی نسبتا ساده خواهد بود.
به گزارش ایسنا، طبق این گزارش، مقامات لیتوانی اطلاعاتی در مورد نوع پهپادی که میتواند مورد استفاده قرار گیرد، دارند، در حالی که دولتهای اسپانیا، فرانسه و ایتالیا از عملیات احتمالی علیه یکی از این کشورها مطلع شدهاند.
در این گزارش آمده است که چندین تحلیلگر دفاعی از گزارش مفصلی از سیا که در بین دولتهای اروپایی منتشر شده است، آگاه هستند.
این روزنامه گفت که ژربرا بسته به بار و شرایط آن، حداکثر بُرد گزارش شده ۶۰۰ کیلومتر دارد. این روزنامه افزود که چنین پهپادی که از فاصله ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتری از ساحل پرتاب شود، میتواند به تجهیزات در معرض خطر آسیب برساند یا موقتا عملیات در یک بندر یا فرودگاه را مختل کند.
روزنامه ال موندو این هشدار را به سفر جان راتکلیف، رئیس سازمان سیا، به مسکو در ۲۵ اوت مرتبط دانست. همچنین این رسانه به گزارشهای وال استریت ژورنال و پولیتیکو مبنی بر اینکه راتکلیف به روسیه در مورد حملات یا تحریکاتی که ناتو را هدف قرار میدهد، هشدار داده است، اشاره کرد.
هشدار اطلاعاتی گزارش شده و برنامههای ادعایی روسیه به طور مستقل تأیید نشدهاند. مسکو هرگونه تلاش برای حمله به ناتو و کشورهای اروپایی دیگر را رد میکند و آنها را پروژه روسهراسی میخواند.