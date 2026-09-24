کد خبر: 1381284
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

سیا به اروپا در مورد حملات احتمالی پهپاد‌های روسیه هشدار داد

3 روزنامه اسپانیایی «ال موندو» به نقل از منابع آگاه از هشدار‌های اطلاعاتی گزارش داد که سازمان سیا به چندین دولت اروپایی در مورد عملیات ادعایی پهپاد‌های روسیه علیه اسپانیا، فرانسه یا ایتالیا هشدار داده است.

جوان آنلاین: این روزنامه اسپانیایی گزارش داد که این عملیات ادعایی می‌تواند شامل پهپاد‌های ژربرا باشد که در کشتی‌های تجاری پنهان شده و از دریای مدیترانه پرتاب می‌شوند. منبعی نزدیک به وزارت دفاع لیتوانی به ال موندو گفت که پرتاب پهپاد‌ها از یک کشتی نسبتا ساده خواهد بود.

به گزارش ایسنا، طبق این گزارش، مقامات لیتوانی اطلاعاتی در مورد نوع پهپادی که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، دارند، در حالی که دولت‌های اسپانیا، فرانسه و ایتالیا از عملیات احتمالی علیه یکی از این کشور‌ها مطلع شده‌اند.

در این گزارش آمده است که چندین تحلیلگر دفاعی از گزارش مفصلی از سیا که در بین دولت‌های اروپایی منتشر شده است، آگاه هستند.

این روزنامه گفت که ژربرا بسته به بار و شرایط آن، حداکثر بُرد گزارش شده ۶۰۰ کیلومتر دارد. این روزنامه افزود که چنین پهپادی که از فاصله ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتری از ساحل پرتاب شود، می‌تواند به تجهیزات در معرض خطر آسیب برساند یا موقتا عملیات در یک بندر یا فرودگاه را مختل کند.

روزنامه ال موندو این هشدار را به سفر جان راتکلیف، رئیس سازمان سیا، به مسکو در ۲۵ اوت مرتبط دانست. همچنین این رسانه به گزارش‌های وال استریت ژورنال و پولیتیکو مبنی بر اینکه راتکلیف به روسیه در مورد حملات یا تحریکاتی که ناتو را هدف قرار می‌دهد، هشدار داده است، اشاره کرد.

هشدار اطلاعاتی گزارش شده و برنامه‌های ادعایی روسیه به طور مستقل تأیید نشده‌اند. مسکو هرگونه تلاش برای حمله به ناتو و کشور‌های اروپایی دیگر را رد می‌کند و آنها را پروژه روس‌هراسی می‌خواند.

برچسب ها: سازمان سیا ، اروپا ، روسیه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

توافق با شعام درباره انتخابات شوراها/ زمان به‌زودی اعلام می‌شود

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

مهر میناب و داغی که تازه‌تر شد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

تنگه هرمز تا تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

«نه» چین به تحریم هوایی ایران

امریکا مقابل شروط لایتغیر ایران

اینک نوبت ابهام هسته‌ای است

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

تحلیلگر سابق سیا: ایران در هرمز پیروز شده است

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

۷ سال بی‌تحرکی بچه‌ها! 

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

کیفیت خودرو‌های داخلی صدای وزیر صمت را هم درآورد

جاعلان مشغول کارند

تناقضات دعوت به وحدت!

تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند

اعتبار کالابرگ حداقل ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

بخشش به شرط تغییر محل زندگی

آشوب تنگه‌ها در جهان

شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند

سربازی احساس تعلق همه اقشار به یک جامعه مشترک را تقویت می‌کند

شکوفایی مقاومت در بستر پیروزی ملت ایران

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
هرچه داریم از غیرت سیاسی تسلیم‌نشو‌ها داریم
جشن جوانه‌ها ۱۴۰۵ -۲
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار