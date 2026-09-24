جوان آنلاین: به نقل از روسیاالیوم، «نواف سلام» نخست وزیر لبنان بر ضرورت عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از لبنان تاکید و اعلام کرد که سلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید در دست دولت لبنان باشد.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به دیدارهایش در نیویورک از جمله حضور در نشست ترامپ با سران کشورهای عربی و اسلامی بیان کرد که این دیدارها بر افزایش تلاشها برای کاهش تنش و جلوگیری از کشیده شدن لبنان و منطقه به درگیریهای بیشتر، تقویت روابط بنان با کشورهای عربی، منطقهای و بین المللی بر پایه احترام به حاکمیت، عدم مداخله و منافع مشترک، گسترش همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری و نیز ایجاد ارتباطات منطقهای به ویژه در حوزههای انرژی، برق، حمل و نقل و زیر ساخت ها، استوار بود.
سلام افزود: در این دیدارها همچنین موضوع آماده سازی برای مرحله پس از پایان ماموریت یونیفل مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که ماموریت این نیروها در پایان سال جاری به پایان میرسد ما به ادامه حضور بین المللی در جنوب برای انجام وظایف نظارت، گزارش دهی و ارتباطات نیاز داریم و نمیخواهیم پس از پایان ماموریت یونیفل خلایی ایجاد شود.
او گفت: میدانم که ایدههایی دراباره تشکیل یک نیروی اروپایی چه فرانسوی، ایتالیایی و دیگر کشورها مطرح شده است، اما موضع ما روشن است و ما میخواهیم هر نیروی بین المللی در جنوب لبنان تحت پوشش و چارچوب یک قطعنامه صادر شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد فعالیت کند.
درباره سوریه نیز بیان کرد: ما در تلاش هستیم صفحه جدیدی را در روابط با سوریه بر پایه اعتماد و منافع مشترک بگشاییم. با احمد الشرع درباره موضوع اتصال شبکههای برق دو کشور و تامین نفت و همچنین روابط کشورهای همسایه گفتوگو کرده است. همچنین گفتوگوهایی درباره توافقهای قبلی و فعال سازی آنها انجام دادیم.
او گفت: ما در نیویورک حضور داریم تا تاکید کنیم که لبنان جدیدی شکل گرفته است.